Liverpool wil na drie nederlagen op rij in de competitie ook daar weer eens winnen. Dan moet het hard aan de bak, want bij rust kijkt het tegen een 2-1 achterstand aan op bezoek bij Brentford. Volg het restant van het duel hieronder live.

Net als tegen Manchester United (achterstand na 61 seconden) begon Liverpool dramatisch. Een verre ingooi van Brentford werd doorgekopt door Kristoffer Ajer. Dango Ouattara volleerde uiteindelijk knap raak. Dus moest Liverpool in de achtervolging. De thuisploeg bleef prima spelen en kreeg vlak voor rust loon naar werken. De Duitser Kevin Schade bezorgde Slot kopzorgen.

In extra extra tijd kwamen The Reds nog dichterbij. Oud-AZ'er Milos Kerkez maakte het weer spannend.

Crisisberaad

In de eigen competitie verloor Liverpool drie wedstrijden op rij, tegen Crystal Palace, Chelsea en Manchester United. Tussendoor ging het ook ten onder tegen Galatasaray in de Champions League, wat vier maakte. Midweeks herstelde de ploeg van Slot zich enigszins, door met 5-1 van Eintracht Frankfurt te winnen. Dus had het crisisberaad zin.

Na de gevoelige nederlaag tegen Manchester United raapte Slot zijn spelers bijeen voor een gesprek. Ook aanvoerder Virgil van Dijk had nog een vergadering met zijn medespelers, zónder Slot. "Wat Virgil en ik hebben gedaan, is datgene wat we moesten doen", zei Slot. "Niemand van de spelers moet een nederlaag tegen United accepteren. Helemaal niet na drie verloren wedstrijden. Daar was ik helemaal niet blij mee."

Geen Gravenberch

Hij zal in de Premier League ook een antwoord willen zien. Dat moet gebeuren zonder Ryan Gravenberch, die geblesseerd raakte tegen Manchester United. Ook Jeremie Frimpong en Alexander Isak zijn er niet bij. De Nederlander en recordaankoop vielen midweeks uit tegen Eintracht Frankfurt.

Opstellingen Brentford en Liverpool

Brentford: Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer; Henderson, Yarmoliuk; Ouattara, Damsgaard, Schade, Thiago



Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Jones; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké

