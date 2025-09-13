Feyenoord heeft nog alles gewonnen in de Eredivisie. Zaterdagavond hopen ze die reeks te verlengen in eigen huis tegen sc Heerenveen. Een speciale wedstrijd voor Robin van Persie, die er zijn eerste stappen als hoofdtrainer zette. Volg het hieronder live.

Feyenoord ging de interlandbreak in met een ruime overwinning op stadgenoot Sparta. De eerste twee wedstrijden werden ook gewonnen, wat Van Persie een bijzondere prijs opleverde (daarover later meer). Voor de thuiswedstrijd tegen Heerenveen heeft hij gesleuteld aan zijn elftal.

Read terug in de basis

Dat gebeurt op de backposities. Givairo Read keert terug in de basiself als rechtsback, hij was net voor de interlandperiode al hersteld van een blessure. Aan de andere kant speelt Gijs Smal, omdat Jordan Bos een lange reis maakte met Australië. Het middenveld is net zoals bij Sparta: Quinten Timber, Luciano Valente en Sem Steijn.

Noppert geslachtofferd

Aan de andere kant verdedigt Bernt Klaverboer het doel van Heerenveen. Trainer Robin Veldman heeft besloten om Andries Noppert te slachtofferen na weifelende optredens.

Opstellingen Feyenoord en Heerenveen

Feyenoord: Wellenreuther; Read, Ahmedhodzic, Watanabe, Smal; Timber, Valente, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Sauer



sc Heerenveen: Klaverboer; Zagaritis, Hopland, Kersten, Braude; Brouwers, Meerveld, Overeem; Rivera, Vente, Trenskow

Van Persie trainer van de maand

Vrijdag ontving Van Persie uit handen van Hans Kraay jr. de eerste Rinus Michels Coach van de Maand-prijs. Hij won al zijn wedstrijden in augustus. "Dit is het leukste vak, na voetballen zelf. Ik ben constant bezig met denken, plannen en vooruitdenken. Thuis krijg ik af en toe te horen dat ik de laptop eens moet wegleggen", vertelde hij bij ESPN.

Opmerkelijk genoeg was Van Persie als speler van Feyenoord in augustus 2018 ook de eerste voetballer die werd gekozen tot Speler van de Maand in de Eredivisie.

