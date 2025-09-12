Ook al speelde Oranje een draak van een wedstrijd uit tegen Litouwen, toch maakte spits Memphis Depay toch mooi twee goals. Daarmee schudde hij Robin van Persie van zich af op de lijst met meeste goals voor Nederland ooit. Maar betekent topscorer aller tijden zijn, ook de beste Oranje-spits aller tijden zijn?

Voormalig spits Wim Kieft, Europees kampioen met Oranje in 1988, spreekt zich daar in zijn column in De Telegraaf over uit. En op zijn Kiefts is hij de discussie al in het begin van zijn stukje beu.

Hij vindt het vervelend dat " mensen Depay na het behalen van zo’n mijlpaal toch nog even willen wegzetten als niet de beste spits van Nederland." Want wat doet het ertoe? Hij is topscorer aller tijden, dat is simpelweg een feit en dat verdient alle lof.

Status

Toch wil Kieft inzoomen op de redenen dat Memphis niet onomstreden de status van beste ooit geniet. Dat heeft niet te maken met het verwijt dat hij vooral tegen kleinere landen scoort, want Kieft bestrijdt dat beeld.

Ook hangt het niet samen met meer duels spelen dan Van Persie en de rest. Ook qua percentage draait Memphis namelijk adequaat, met één doelpunt per twee interlands.

EK of WK

Waar het volgens Kieft wel mee samenhangt is dat Depay nog geen beslissende rol heeft gespeeld op een EK of WK. Van Basten wel: die scoorde in de finale van het EK 1988 en Johan Cruijff werd uitgeroepen tot beste speler van het WK 1974.

Ook op clubniveau is Memphis geen stabiele topper gebleken. Hij schurkte er af en toe tegenaan (hij stond immers onder contract bij FC Barcelona en Atletico Madrid), maar speelde het grootste deel van zijn duels voor PSV en Lyon.

