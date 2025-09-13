Het seizoen is pas net begonnen, maar voor Robin van Persie is de eerste prijs al binnen. De trainer van Feyenoord is bekroond voor zijn sterke start van het seizoen en is daar bijzonder blij mee.

De voormalig topvoetballer is het seizoen uitstekend begonnen als coach van de Rotterdammers. De eerste drie competitieduels werden gewonnen. Het openingsduel met NAC eindigde in een zege (2-0) en daarna waren er ook uitoverwinningen bij Excelsior (1-2) en Sparta (0-4). Daardoor is Feyenoord de enige club die nog foutloos is.

En het betekent ook dat Van Persie een prijs in ontvangst heeft genomen. RvP heeft de Rinus Michels Coach van de Maand-prijs ontvangen. Die onderscheiding wordt uitgereikt door de Eredivisie CV, Coaches Betaald Voetbal, De Voetbaltrainer en ESPN. Het is de eerste keer dat deze prijs maandelijks wordt uitgereikt. Grappig detail: in 2018 was Van Persie ook de eerste voetballer die werd verkozen tot Speler van de Maand.

Van Persie blij met prijs

Hij is er vanzelfsprekend blij mee. "Ik vind het echt mooi en een eer", stelt hij bij ESPN. "Nu hebben we drie keer gewonnen, maar als ik drie keer niet winnen, ben ik niet opeens een andere trainer. Onze werkwijze staat, ongeacht het resultaat."

Van Persie drukt na zijn komst van SC Heerenveen aan het begin van dit jaar meteen zijn stempel. Daar ging hij in de zomermaanden mee door. Zo koos hij een nieuwe aanvoerder, hakte hij knopen door over de keeperstrijd. Zaterdagavond mag de man die eerder deze maand werd afgelost als (gedeeld) topscorer aller tijden bij het Nederlands elftal weer aan de bak. Om 21.00 uur wacht de clash met zijn oude ploeg SC Heerenveen.

Druk schema Feyenoord

Het zijn sowieso drukke weken voor Van Persie, want Feyenoord komt woensdag ook weer in actie in de Vriendenloterij Eredivisie. Dan treft het Fortuna Sittard. Later deze maand wacht ook het eerste duel in de competitiefase van de Europa League, waarin Feyenoord afreist naar het Portugese Braga.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.