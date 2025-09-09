Memphis Depay heeft zich sinds dit weekend alleen aan kop gezet als topscorer aller tijden van Oranje. De spits van het Nederlands elftal maakte zondag tegen Litouwen zijn 51ste en 52ste interlandgoal en liet daarmee Robin van Persie definitief achter zich. Maar volgens Ruud Gullit is Memphis daarmee nog niet automatisch een van de allergrootsten.

In de weinig sprankelende wedstrijd tegen Litouwen was Memphis eigenlijk het enige lichtpunt. Oranje had het opvallend lastig tegen de nummer 134 van de FIFA-ranking, maar hij deed wat van een spits verwacht wordt: scoren. Met twee treffers bepaalde hij het verschil en schreef hij geschiedenis, al bleef het spel van het elftal als geheel pover. Toch klonk er ondanks zijn record ook kritiek op Memphis zelf.

'Beslissend zijn op een eindtoernooi'

Bij Rondo op Ziggo Sport legde Gullit uit wat de spits volgens hem nog mist. "Het is een iconische prestatie, dat wil ik niet ontkennen", zei de oud-aanvoerder van Oranje. "Maar als je écht groots wilt zijn, moet je op een groot toernooi beslissende goals maken."

Hij wees daarbij naar zijn tafelgenoten Marco van Basten en Wesley Sneijder. "Zij scoorden op momenten dat het er echt toe deed. Van Persie, Robben, Sneijder – dát herinneren mensen zich. Dat maakt je legacy", tekende hij het verschil met de grootheden van het Nederlandse voetbal.

Memphis scoort wel, maar niet op de grote momenten

Memphis scoorde tot dusver zes keer op een eindtoernooi: drie keer op een EK en drie keer op een WK. Toch vielen die goals, op eentje na tegen de Verenigde Staten in 2022, allemaal in de groepsfase. Een écht iconisch Memphis-moment ontbreekt dus nog.

Sneijder vol lof voor Memphis

Sneijder wilde vooral zijn bewondering uitspreken. "Het is superknap wat hij heeft gedaan. Hij is vaak afgeschreven en steeds weer teruggekomen. Dat hij nu topscorer aller tijden is, daar moet je heel veel respect voor hebben", klonk het vol lof.

Daarnaast schreef Memphis nóg een record op zijn naam. Met zijn voorzet bij de 1-0 van Denzel Dumfries tegen Polen staat hij nu op 33 assists, evenveel als Sneijder zelf. "Ik had niet eens door dat ik dat record had", lachte de oud-international. "Ik heb Memphis gefeliciteerd en hij stuurde direct een bericht terug. Dat is ook Memphis: een jongen met een goed hart."

Memphis zorgt voor hilariteit bij Vandaag Inside

Toch blijft Memphis ook naast het veld onderwerp van gesprek. Maandag deelde hij een speciale video op Instagram om zijn nieuwe status als topscorer aller tijden van Oranje te vieren. Aan tafel bij Vandaag Inside leidde dat tot hilariteit: René van der Gijp en Johan Derksen konden hun lachen niet inhouden, terwijl Valentijn Driessen de prestatie van Memphis juist relativeerde door te stellen dat Marco van Basten en Patrick Kluivert 'veel betere spitsen' waren.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.