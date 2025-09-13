NEC en PSV zorgden voor een spektakelstuk van jewelste in De Goffert. PSV leek vlak na rust uit te lopen naar een overtuigende zege, maar daar werkte de Nijmeegse trots niet aan mee. Ze hadden slechts één doelpunt nodig om de 1-4 achterstand helemaal om te buigen, maar toen sloeg PSV weer toe. Uiteindelijk eindigde de krankzinnige kraker in een 3-5 zege voor de Eindhovenaren.

Zowel NEC als PSV schoten werkelijk waar uit de startblokken in De Goffert. De Nijmeegse trots kreeg meteen een opgelegde kans, maar het waren juist de bezoekers die al vroeg op voorsprong kwamen. Jerdy Schouten kwam met een uitstekende inspeelpass op Ricardo Pepi, waarna de Amerikaan kiezelhard in de korte hoek schoot: 0-1. Daarmee bewees de herstelde spits meteen zijn waarde voor de Eindhovenaren, met zijn eerste goal sinds januari.

Spektakelstuk van jewelste

Vlak na de openingstreffer was het alle hens aan dek voor NEC. De regerend landskampioen kreeg al meermaals de kans om de score te verdubbelen, maar dat gebeurde uiteindelijk 'pas' in de dertigste minuut via Ruben van Bommel. De linksbuiten profiteerde van het uitglijden van Brayann Pereira en kon gemakkelijk binnen schuiven na het omspelen van NEC-goalie Gonzalo Crettaz: 0-2.

De ploeg van Dick Schreuder liet zich echter niet kennen. Ze rechten hun rug en maakte slechts één minuut later alweer de aansluitingstreffer. Virgil Misidjan schoot de bal koeltjes in het PSV-doel. Alsof de kraker in De Goffert nog niet spectaculair genoeg was, zorgde Joey Veerman met een prachtige krul van afstand voor de 1-3. Daarmee vielen er maar liefst drie goals in drie minuten.

Knotsgekke tweede helft

NEC kreeg vijftien seconden na rust dé kans om de aansluitingstreffer te maken via Tjaronn Chery, maar een schot van twee meter van het doel werd er katachtig uitgehouden door PSV-doelman Matej Kovar. Aan de andere kant was het in de vijftigste minuut wél raak. Ricardo Pepi kreeg de bal panklaar op zijn hoofd en knikte de 1-4 tegen de touwen. Het vizier stond bij NEC-spits Youssef El Khachati wel op scherp, toen hij de bal in de 53e minuut kiezelhard binnen schoot: 2-4.

Vervolgens drukte de ploeg van Schreuder de regerend landskampioen volledig in de achteruit en dat leverde vrij snel succes op. In de 69e minuut maakte aanvoerder Chery namelijk de terechte aansluitingstreffer. NEC had nog slechts één doelpunt nodig om de remontada compleet te maken, maar vergat ondertussen om te verdedigen bij een hoekschop. De corner van Veerman werd van dichtbij ingekopt door PSV-debutant Myron Boadu: 3-5.

Gemiste penalty van Chery

In de 86e minuut leek Chery alsnog voor een zinderend slot te zorgen. De 36-jarige middenvelder kreeg vanaf de stip de uitgelezen mogelijkheid om de marge weer op één te brengen, maar hij pegelde de bal op de lat. Daarmee ontsnapte PSV aan een knotsgekke slotfase zoals vorig seizoen, toen het in de blessuretijd een 3-1 voorsprong weggaf (3-3). PSV wipt dankzij deze zege weer over NEC heen en grijpt de voorlopige koppositie.

