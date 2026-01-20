Ajax neemt het vanavond in Spanje op tegen Villarreal in de Champions League. De ploeg van Fred Grim moet winnen om nog enige kans te maken op de tussenronde van het Europese toernooi. Een gelijkspel of nederlaag betekent vrijwel zeker uitschakeling. Volg hier alle hoogtepunten rondom het duel live.

Ajax werd direct met de rug tegen de muur gedrukt in de eerste minuten. De bezoekers hadden voornamelijk de bal, maar de thuisploeg werd meermaals gevaarlijk door een paar vlijmscherpe corners. Het leverde in de eerste minuten nog geen treffers op. Na ruim dertig minuten kreeg Ajax de grootste kans tot dan toe. Owen Wijndal kon in het zestienmetergebied vrij uithalen, maar de keeper van Villarreal wist de poging te stoppen.

Fred Grim kiest voor Aaron Bouwman (18) en Jorthy Mokio (17) in de basis tegen Villarreal. Rayane Bounida, Sean Steur en ook Ko Itakura beginnen op de bank.

Opstelling Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Wijndal; Regeer, Mokio, Klaassen; Gloukh, Dolberg, Godts.



Opstelling Villarreal: Tenas; Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Cardona; Pepe, Comesana, Partey, Moleiro; Oluwaseyi, Ayoze Perez.

Stand in de Champions League

De kraker tussen de laagvliegers in de Champions League begint om 21.00 uur. Ajax staat 34e met drie punten, Villarreal één plek lager met een schamel puntje. De Spanjaarden zouden volgens de media aldaar dan ook met een B-team aantreden vanavond, omdat komende zondag de kraker tegen Real Madrid wacht. In La Liga gaat het namelijk wél heel goed: Villarreal staat derde.

Als Ajax tweemaal wint (hierna van Olympiakos), is er nog een kans dat het aan negen punten genoeg heeft om de tussenronde te bereiken. Dat zou een enorme stunt zijn, gezien de resultaten dit seizoen. Afgelopen week verloor de ploeg van Grim nog met 6-0 van AZ in de KNVB Beker, afgelopen zaterdag wist Go Ahead Eagles (2-2) een punt mee te nemen uit de Johan Cruijff ArenA.

Opvallende spelers bij Villarreal

Ajax komt bij Villarreal een oude bekende tegen: Georges Mikautadze. De 25-jarige Georgiër speelde in 2023 een half seizoen bij de Amsterdammers, maar dat werd geen gelukkig huwelijk. Van de teamgenoten met wie hij vijf keer of vaker op het veld stond, zijn alleen Anton Gaaei (acht) en Josip Sutalo (zeven) nog over.

De matchwinner van de Afrika Cup-finale speelt ook bij Villarreal. Pape Gueye van Senegal maakte in de verlenging de enige treffer in het duel met Marokko (1-0), waardoor zijn land Afrikaans kampioen werd. Gueye zal om die reden nog niet aanwezig zijn voor het duel met Ajax.

Alles over de Champions League

