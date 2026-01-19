Ajax neemt het dinsdag op tegen Villarreal in de Champions League. Het goede nieuws voor de Amsterdammers is dat Youri Baas is teruggekeerd. Trainer Fred Grim en aanvoerder Davy Klaassen hebben hem gemist, zoveel werd duidelijk op de persconferentie.

De 22-jarige Baas speelde zich onder leiding van Francesco Farioli in de basis van Ajax en is sindsdien zeker van minuten als centrale verdediger. In die anderhalf jaar is hij uitgegroeid tot vaste kracht én wordt hij ook steeds mondiger. De afgelopen twee wedstrijden was Baas er niet bij. Of het nu toeval is of niet: Ajax verloor met 6-0 van AZ en speelde 2-2 gelijk tegen Go Ahead Eagles.

"Natuurlijk voel je dat", reageert Klaassen als hem wordt gevraagd naar de afwezigheid van Baas. De 32-jarige aanvoerder van Ajax complimenteert zijn teamgenoot over de snelle ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt.

Complimenten voor Youri Baas

Ook trainer Grim is lovend over Baas. "Ik denk dat je het kan scheiden in het aanvallen en in het verdedigen. Als wij de bal hebben, weten we dat Youri comfortabel is. Vrije linies in kan spelen, in kan dribbelen." Verder vindt de coach hem onder druk heel goed en rustig. En zonder bal is hij net zo enthousiast: "Het coachen gaat hem steeds beter af, het neerzetten en het positie kiezen."

Grim wilde nog niet verklappen of Baas in de basis stond bij Villarreal: "Het zou kunnen." De coach ziet de Spaanse tegenstander als een 'goede, serieuze tegenstander', die derde staan in de Spaanse competitie. Maar Villarreal staat in de Champions League nog onder Ajax.

'Een kleine kans'

Als Ajax de laatste twee wedstrijden (tegen Villarreal en Olympiakos) wint, is het niet ondenkbaar dat Ajax de tussenronde bereikt. "Het is een kleine kans", zegt Klaassen. "Maar zolang er een kans is, ga je daarvoor. Het is eigenlijk heel makkelijk: je moet twee keer winnen."

