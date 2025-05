Jeremie Frimpong verwelkomd bij Oranjegekleurd Liverpool: deze Nederlanders gingen hem voor

De transfer van Jeremie Frimpong naar Liverpool is definitief. De Oranje-international werd vrijdag officieel verwelkomd. Hij komt terecht in een team vol Nederlanders: Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo én trainer Arne Slot. Nederland en Liverpool blijkt een goede combinatie te zijn.

In de clubgeschiedenis van de huidige kampioen van Engeland speelden twaalf Nederlanders minimaal één wedstrijd in het shirt van Liverpool. De 24-jarige Frimpong is de dertiende Nederlander die de overstap maakt. Hij komt voor een schamele 35 miljoen euro over van Bayer Leverkusen.

Nederlandse sterren van Liverpool uiten hun medeleven aan slachtoffers na 'hartbrekende tragedie' Een dag na de huldiging van Liverpool gaat het alleen nog maar over het heftige ongeval wat heeft plaatsgevonden. Aanvoerder Virgil van Dijk en ook Cody Gakpo uiten op Instagram hun medeleven met de slachtoffers.

Nederlanders bij Liverpool

Liverpool kent een rijke geschiedenis van Nederlanders bij de club. Doelman Sander Westerveld en aanvaller Erik Meijer waren er in 1999 als eerste Nederlanders bij. Van Dijk speelt al sinds 2018 voor Liverpool en is de Nederlander met de meeste wedstrijden voor de club.

Toch heeft Liverpool nog meer Nederlandse clublegendes voortgebracht. Dirk Kuyt speelde liefst 285 wedstrijden in het rode shirt. Ook Georginio Wijnaldum beleefde zijn hoogtijdagen bij Liverpool. Sepp van den Berg en Ki-Jana Hoever zijn met ieder vier wedstrijden de 'onbekendste' Nederlandse Liverpool-spelers.

Kampioen

Liverpool werd afgelopen seizoen onder leiding van Slot kampioen van de Premier League. De Nederlanders speelden een grote rol in het succes van de club. De 33-jarige Van Dijk is al seizoenenlang de aanvoerder van Liverpool, terwijl Gakpo met 10 goals en 4 assists eveneens van grote waarde was.

Daarnaast was Slot persoonlijk verantwoordelijk voor het opnieuw inleven blazen van de carriere van Gravenberch, die plots een van de beste middenvelders van de wereld werd onder de Nederlandse coach.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.