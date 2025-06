Bayer Leverkusen presenteert met Oranje-international eerste aanwinst voor nieuwe trainer Erik ten Hag

Erik ten Hag heeft Oranje-international Mark Flekken binnen bij Bayer Leverkusen. Vanwege het vertrek van Jeremie Frimpong naar het Liverpool van Arne Slot was er kortstondig geen Nederlandse inbreng meer bij de Duitse club. Daar brengt de Nederlandse doelman nu verandering in, want de transfer is officieel afgerond.

Bayer Leverkusen heeft de afgelopen jaren regelmatig Nederlandse spelers onder contract gehad. Door het vertrek van Frimpong naar Liverpool kwam daar een einde aan, maar daar maakt Ten Hag korte metten mee. Een paar dagen na het vertrek van de Oranje-international, wordt duidelijk dat de Nederlandse trainer doelman Flekken van het Engelse Brentford naar Duitsland heeft gehaald. Eerder keepte Flekken al voor Freiburg.

Tien miljoen euro

Met de overgang van de 31-jarige Limburger zou zo'n tien miljoen euro zijn gemoeid. Flekken is geen onbekende in Duitsland; eerder kwam hij al uit voor Alemannia Aachen, Greuther Fürth, MSV Duisburg en SC Freiburg. Met laatstgenoemde club kwam hij al eerder uit in de Bundesliga.

Doelman van Oranje

Flekken komt over van Brentford en tekent bij Leverkusen een contract tot de zomer van 2028. Momenteel is hij in Zeist om zich met het Nederlands elftal voor te bereiden op de start van de WK-kwalificatie. Oranje speelt zaterdag uit bij Finland en krijgt een paar dagen later Malta op bezoek in Groningen. Omdat Bart Verbruggen geblesseerd is, maakt Flekken extra kans om weer eens in de basis te beginnen.

Kopie van Liverpool-bekendmaking

Leverkusen maakte de transfer van Flekken op precies dezelfde manier bekend als Liverpool deed bij Frimpong vorige week. Een lege stoel met daarover de Nederlandse vlag gedrapeerd, met op de achtergrond de galmende stem van de speler. Fans zagen de gelijkenis al snel. "Schitterend, Leverkusen kon de sociale media-oorlog natuurlijk niet zomaar winnen", grapt een volger.

Vervanger van Flekken bij Brentford

Het is zo goed als zeker dat Liverpool ook bij deze transfer weer een rol heeft. Want voor de vervanger van Flekken kijkt Brentford naar de kampioen van Engeland. Reservedoelman Caoimhin Kelleher is de voornaamste kandidaat om de plek onder de lat op te vullen die Flekken achterlaat bij de nummer tien van de Premier League. De Ierse keeper heeft met Allison Becker al een grote naam voor zich en daar komt deze zomer Giorgi Mamardashvili van Valencia bij.

