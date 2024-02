Liverpool gaat los na Cup-winst: kippenvel bij You'll never walk alone, Virgil van Dijk deelt sneer uit

Op het veld en in de kleedkamer was het na afloop van de Carabao Cup-finale tussen Chelsea - Liverpool natuurlijk feest. Tenminste, bij alles wat rood was. Matchwinner Virgil van Dijk liet zich uiteraard niet onbetuigd in de feestvreugde.

Na afloop van de bekerfinale, die door Big Virgil vlak voor het einde van de verlenging werd beslist, vierden de spelers en technische staf van Liverpool de bekerzege met de fans op Wembley. En daarbij hoorde uiteraard ook het beroemde You'll Never Walk Alone!

Dansende Van Dijk in de kleedkamer

Ook in de kleedkamer werd het feest nog even voortgezet, zo is te zien op beelden die de club deelt op social media. Ook Van Dijk en Cody Gakpo storten zich in het feestgedruis, zo is te zien op de beelden uit de kleedkamer.

ONE KISS IS ALL IT TAKES 🎶 pic.twitter.com/xsAVAFe2Gr — Liverpool FC (@LFC) February 25, 2024

Knipoog Virgil van Dijk

Van Dijk krijgt sinds de rentree na zijn zware knieblessure in 2021 meer kritiek dan voordien. In de finale van de Carabao Cup liet de Oranje-international echter zien nog altijd de onbetwiste leider van Liverpool te zijn. En met het winnende doelpunt was hij nog beslissend ook. "Ze zeiden dat gedaan met me was", zegt hij met een knipoog in de camera.