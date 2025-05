Liverpool geeft officieel statement na schokkend incident, politie spreekt van 27 gewonden en 'geen terrorisme'

Liverpool heeft met een officieel statement gereageerd op de afschuwelijke gebeurtenissen die zich in de stad voordeden rondom de huldiging van de landskampioen van Engeland. Een auto reed in op de feestende fans en veroorzaakte veel gewonden.

De persdienst van Liverpool heeft een officieel statement uitgebracht na het incident waarbij een auto een groep fans raakte tijdens de kampioenschapsparade na de Premier League-titel. Volgens mediaberichten zijn meerdere gewonden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Groot feest Liverpool wreed verstoord: auto rijdt in op fans, politie massaal ter plaatse Het feest van voetbalclub Liverpool is in de Engelse stad uitgelopen op een drama. Nadat de bus met spelers de ronde door de stad had gemaakt, ging het in een zeer druk gedeelte helemaal mis. Een auto reed hard in op de feestvierende menigte, met gewonden tot gevolg. Over de slachtoffers is nog weinig bekend.

Officiële verklaring

"We staan in nauw contact met de politie van Merseyside over de situatie op Water Street, die zich aan het einde van de kampioenschapsparade vanavond heeft voorgedaan. Onze gedachten en gebeden zijn bij de slachtoffers van dit ernstige incident. We blijven onze volledige steun verlenen aan de hulpdiensten en lokale autoriteiten die de zaak behandelen," aldus de verklaring van 'The Reds'.

Geen terrorisme

De Britse politie is ervan overtuigd dat het incident waarbij een auto maandag inreed op een menigte voetbalfans een "op zichzelf staand incident was en geen verband hield met terrorisme". Dat zei Jennifer Sims, adjunct-hoofdcommissaris van de politie, tijdens een persconferentie.

53-jarige, Britse witte man

De bestuurder van de auto, een 53-jarige witte Britse man, werd kort na het incident gearresteerd. Volgens Sims is de politie niet op zoek "naar iemand anders in verband hiermee". De fans liepen op straat vanwege de huldiging van de voetballers van Liverpool toen ze werden aangereden. Op video's op sociale media is te zien hoe mensen de lucht in werden geslingerd toen de auto op de menigte inreed.

27 gewonden

Er vielen geen doden. Wel raakten 27 mensen zodanig gewond dat ze naar het ziekenhuis werden gebracht. Twee mensen liepen ernstige verwondingen op, onder wie een kind, aldus de ambulancedienst op de persconferentie.