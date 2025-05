Groot feest Liverpool wreed verstoord: auto rijdt in op fans, politie massaal ter plaatse

Het feest van voetbalclub Liverpool is in de Engelse stad uitgelopen op een drama. Nadat de bus met spelers de ronde door de stad had gemaakt, ging het in een zeer druk gedeelte helemaal mis. Een auto reed hard in op de feestvierende menigte, met gewonden tot gevolg. Over de slachtoffers is nog weinig bekend.

Op beelden die op sociale media circuleren is te zien dat een zwarte auto zigzaggend door het publiek rijdt, op een tempo dat garant staat voor ongevallen. Meerdere mensen worden enkele meters meegesleurd, voordat ze naast de auto belanden. Na tientallen mensen te hebben geraakt, komt de auto tot stilstand en duiken de omstanders op de bestuurder om erger te voorkomen. De bus met spelers was toen allang weg van de plek des onheils.

Bestuurder aangehouden

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen gewond zijn geraakt en wat hun toestand is. De bestuurder van de auto is aangehouden. Het is ook nog niet duidelijk waarom de man inreed op de mensen. De politie spreekt van een "verkeersbotsing" met een "aantal voetgangers". De auto zou ter plekke zijn gestopt en de man werd opgepakt. Hulpdiensten zijn ter plaatse en de plek van het incident, Water Street, is afgezet.

Tienduizenden fans

Tienduizenden supporters waren de straat op gegaan om de landstitel van hun club te vieren. De spelers, onder wie de Nederlanders Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch, gingen voor de huldiging met een open bus door de straten van de stad. Het team wordt gecoacht door Arne Slot.

Voorbode op feest

Zondag was er al een flinke voorbode op het feest. Liverpool speelde de laatste wedstrijd van het Premier League-seizoen met 1-1 gelijk tegen Crystal Palace, waarna de ploeg de beker officieel in handen kreeg. Voorafgaand aan het duel op Anfield werd er een dubbele erehaag gevormd. Eerst door Crystal Palace voor landskampioen Liverpool en daarna door de Liverpool-spelers voor de kersverse FA Cup-winnaars.

