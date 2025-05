Liverpool-ster Mohamed Salah gaat nog héél lang door en hint vast op transfer: 'Een goede band met ze'

Topvoetballer Mohamed Salah (32) is nog lang niet van plan om zijn schoenen aan de wilgen te hangen. De Liverpool-aanvaller wil, net als Cristiano Ronaldo, doorgaan tot zijn 40e.

Salah beleefde een uitstekend seizoen op Anfield en leidde zijn team naar de 20e landstitel. De Egyptenaar werd topscorer van de Premier League met 29 goals voor Liverpool. Volgens BBC Sport is Salah nog steeds in gesprek over een mogelijke transfer naar de Saoedische competitie.

Contract verlengd

De Egyptenaar stond op het punt een contract van minstens 500 miljoen pond te tekenen in Saoedi-Arabië voordat hij besloot zijn contract op Anfield te verlengen, na een seizoen vol speculaties, aldus bronnen binnen de BBC. Salah zegt dat hij pas stopt wanneer hij daar zelf klaar voor is. Hij denkt dat hij kan doorgaan tot hij de 40 aantikt. De Egyptenaar baseert zich op zijn gevoel en zegt dat als hij eerder het gevoel heeft dat zijn carrière erop zit, hij ook eerder zal stoppen.

Topcoach Arne Slot ziet na succes met Liverpool unieke kans voor wereldster Mohamed Salah Arne Slot kijkt reikhalzend uit naar het officiële kampioensfeest van Liverpool dit weekend, wanneer de Premier League-trofee eindelijk in de lucht mag worden getild. Maar in aanloop naar de laatste speelronde staat de manager ook stil bij een andere prijs: de Ballon d'Or. In zijn ogen is dit het jaar waarin sterspeler Mohamed Salah eindelijk beloond moet worden voor zijn prestaties.

'Wanneer ik dat gevoel heb'

"Ik stop wanneer ik dat gevoel heb. Als je het mij vraagt, denk ik dat ik tot mijn 39e of 40e kan spelen, maar als ik eerder het gevoel heb dat ik wil stoppen, dan doe ik dat. Mijn contract bij Liverpool liep af en ik had naar Saoedi-Arabië kunnen gaan, maar ik heb bijgetekend bij Liverpool," vertelde Salah aan de Egyptische televisiezender ON Sports.

Transfer naar Midden-Oosten

Salah sluit niet uit dat hij in 2027, wanneer zijn huidige contract bij Liverpool afloopt, de overstap maakt naar het Midden-Oosten. "Ik heb nog steeds een goede band met ze en blijf in contact. Ja, we hebben met elkaar gesproken," voegde hij eraan toe, doelend op de clubs uit Saoedi-Arabië. "Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik ben gelukkig bij Liverpool en ik blijf hier de komende twee jaar. Daarna zie ik wel verder."

