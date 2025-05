Topcoach Arne Slot ziet na succes met Liverpool unieke kans voor wereldster Mohamed Salah

Arne Slot kijkt reikhalzend uit naar het officiële kampioensfeest van Liverpool dit weekend, wanneer de Premier League-trofee eindelijk in de lucht mag worden getild. Maar in aanloop naar de laatste speelronde staat de manager ook stil bij een andere prijs: de Ballon d'Or. In zijn ogen is dit het jaar waarin sterspeler Mohamed Salah eindelijk beloond moet worden voor zijn prestaties.

Salah kende een ijzersterk seizoen onder Slot. Met 28 doelpunten en 18 assists in de Premier League was hij dé dragende speler in het kampioensjaar van Liverpool. In zijn zevende seizoen op Anfield toonde de Egyptenaar opnieuw zijn waarde als aanjager, afmaker en leider. Voor Slot was het zijn debuutjaar als coach van The Reds, wat meteen goed is voor zilverwerk.

Liverpool-ster Mohamed Salah geeft twijfels toe voor aanvang seizoen: 'Kan ik het nog?' Hij was de man van het seizoen bij Liverpool, maar aan het begin van de jaargang vroeg Mohamed Salah zich serieus af of hij het niveau van de absolute top nog kon halen. Inmiddels is het antwoord wel duidelijk: 28 doelpunten, 18 assists en een hoofdrol in de Premier League-titel onder Arne Slot. De Egyptenaar werd al twee weken geleden verkozen tot Speler van het Jaar, alweer zijn derde uitverkiezing.

Arne Slot hoopt op Ballon d'Or voor sterspeler

Met de Premier League-titel op zak en indrukwekkende statistieken achter zijn naam, hoopt Slot dat zijn sterspeler ook individueel wordt beloond. "Hij heeft fantastische jaren gehad bij deze club, maar dit seizoen springt er echt uit", zei de Nederlandse trainer in aanloop naar de laatste wedstrijd tegen Crystal Palace. "Als hij ooit kans maakt op de Ballon d'Or, is het nu."

De Ballon d'Or, de meest prestigieuze individuele prijs in het wereldvoetbal, werd in 2024 gewonnen door Rodri van Manchester City. Salah werd toen niet serieus genoemd in de eindstrijd om de trofee, maar dit seizoen heeft hij volgens Slot alle ingrediënten geleverd: constant presteren, grote impact in de grootste competitie ter wereld, én kampioen worden. "Hij verdient het op basis van zijn invloed en cijfers", vindt Slot.

Huldiging na laatste wedstrijd van het seizoen

Zondag wordt het seizoen officieel afgesloten met de huldiging op Anfield. Liverpool ontvangt dan de kampioensbeker voor het eerst in 35 jaar onder toeziend oog van onder anderen Jürgen Klopp, die volgens Slot aanwezig zal zijn. Voor Salah zou het winnen van de Ballon d'Or het ultieme sluitstuk zijn van een historisch seizoen.

De wedstrijd tegen Crystal Palace is bovendien bijzonder voor andere redenen. Trent Alexander-Arnold lijkt de club te verlaten en Slot hintte met een knipoog dat hij de verdediger mogelijk buiten de selectie laat als 'eerste cadeau' aan de nieuwe trainer van Real Madrid, Xabi Alonso. "Trent hoort bij deze club en dit succes, maar het is ook een moment om vooruit te kijken", zei de coach.

