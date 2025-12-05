Het rommelt bij Liverpool en Mohamed Salah vormt het middelpunt van de onrust. Zijn magere prestaties én zijn recente plek op de bank zorgen voor geroezemoes. Een prominente Britse analist ziet het somber in. "Ik zou niet verbaasd zijn als dit helemaal misgaat."

Arne Slot wist woensdag weer niet te winnen met zijn ploeg. Thuis tegen Sunderland, waar Brian Brobbey en Robin Roefs aan de aftrap stonden, speelde Liverpool 1-1 gelijk. Tegen West Ham, de wedstrijd daarvoor, bleef Salah de volle negentig minuten op de bank. En in de wedstrijd tegen Sunderland bracht Slot hem pas na de rust in het veld.

'Het is goed dat we spelers als hem op de bank hebben'

Een bizarre situatie voor een speler met 250 goals in 420 officiële wedstrijden. Slot legde voor de wedstrijd tegen Sunderland aan Sky Sports uit waarom Salah opnieuw buiten de basiself viel: "Ik speel met hetzelfde team. Het is een balans tussen consistentie en frisheid."

De oud-trainer van onder meer Feyenoord en AZ gaf vervolgens niet heel veel hoop aan zijn Egyptische sterspeler. "Alle spelers krijgen de kans om in te vallen. Mo is daar zeker één van. Het is goed dat we spelers als Mo op de bank hebben."

'Ik denk niet dat dit goed afloopt'

Terwijl de Nederlandse coach de impact van Salah zijn bankzittersrol probeerde te minimaliseren, trok voormalig Liverpool-ster Jamie Redknapp aan de alarmbel. "Mo is een Premier League-legende, een Liverpool-icoon en precies daarom denk ik niet dat dit goed afloopt."

Zo is de tv-analist ervan overtuigd dat Salah niet op de bank wil blijven zitten. "Ik zou absoluut geschokt zijn als hij zijn laatste twee contractjaren uitdient", aldus Redknapp, die ook een mogelijke transfer besprak: "Of in januari, of in de zomer, niets zou me verbazen."

Salah verlengde zijn contract pas in april tot 2027, maar zijn plek in het team lijkt plots wankel. Redknapp is overtuigd: "Als het juiste bod komt, beslist Mo zelf. Dat recht heeft hij verdiend." Er gaan al geruchten in de rondte dat Saoedische club grote interesse hebben in de sterspeler van de Engelse landskampioen.

