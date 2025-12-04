Liverpool-manager Arne Slot was niet bepaald in een feeststemming na het moeizame 1-1 gelijkspel tegen Sunderland. Hoewel hij tevreden was dat zijn team weinig kansen weggaf, baalde hij ervan dat er aan de andere kant ook weinig gevaar werd gesticht.

"De wedstrijd leek een beetje op die van afgelopen weekend: een duel waarin we weinig weggaven, maar ook weinig creëerden. Vandaag hadden we natuurlijk pech met de tegengoal. Een rebound die overal heen kon gaan, maar helaas in het doel belandde. We hebben alles geprobeerd om de winnende goal te maken, maar uiteindelijk hadden we ook geluk, want zij kwamen alleen voor onze keeper te staan", zei Slot in zijn analyse naar afloop tegen de Engelse media.

Compliment voor Chiesa

De succesvolle coach sprak ook over de cruciale redding van Federico Chiesa op de doellijn. "Dat is precies wat je van een speler wilt, dat hij alles geeft in zo'n situatie. Hij bleef gewoon rennen en haalde de bal van de lijn. Weer een wedstrijd waarin we minder scoorden dan we konden, en de tegenstander profiteerde goed van hun kansen."

Tactiek Sunderland

De tactiek van Sunderland werpte volgens Slot z'n vruchten af. "Je moet rekening houden met hoe de tegenstander speelt. Ze zijn ofwel heel agressief en zetten hoog druk, of ze verdedigen extreem compact en diep. Veel andere teams hebben problemen met hen gehad. Ze krijgen niet veel doelpunten tegen, slechts vier keer kregen ze meer dan één goal. Met zoveel spelers in en rond het strafschopgebied is het moeilijk om de vrije man te vinden."

'Niets te maken met Mo'

Tot slot reageerde hij op het feit dat Salah op de bank bleef, door te stellen dat hij simpelweg de beste opstelling voor die specifieke wedstrijd had gekozen: "De situatie is altijd zo. Het heeft niets te maken met Mo of wie dan ook." Salah kwam er in de rust in voor Cody Gakpo, maar kon geen potten breken. Een duel eerder werd de Egyptenaar ook al gepasseerd. Binnenkort gaat hij met zijn land naar de Afrika Cup en mist hij enkele duels van de Engelse club.

