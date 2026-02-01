Noa Lang heeft zondagavond zijn debuut gemaakt voor Galatasaray. De Nederlandse buitenspeler won met de ploeg uit Istanboel overtuigend van Kayserispor: 4-0 Daarnaast was de aanhang van de Turkse koploper erg te spreken over de voormalig PSV'er.

De club uit Istanbul won dankzij goals van Victor Osimhen, Gabriel Sara en Mauro Icardi, plus een eigen doelpunt van Aaron Opoku. Lang stond 73 minuten op het veld en werd daarna vervangen door Yaser Asprilla.

Lofzang

In die 73 minuten liet de Nederlander een goede indruk achter bij de Turkse aanhang. Op X lieten supporters blijken erg tevreden te zijn met de kunsten van de Oranje-international. "Noa Lang is de beste linksbuiten ter wereld", schreef een fan, terwijl een ander reageerde dat er 'in de wereld niet veel spelers zijn die zo makkelijk een tegenstander passeren". Een andere supporter tweette: "De leukste momenten van de wedstrijd: elke keer als Noa Lang de bal aan zijn voeten heeft."

Harde kritiek

Nu kon de Nederlander dus op lofzang rekenen, maar er is ook een andere kant van de medaille bij Galatasaray. Zo vertelde voormalig Oranje-international Ryan Babel, die zelf ook voor de Turkse topclub heeft gespeeld, aan Sportnieuws.nl dat de kritiek vanuit de aanhang ontzettend hard kan zijn: "Als je goed speelt, dan ben je koning en doen de supporters alles voor je. Als je slecht speelt, willen ze dat je direct de club verlaat."

Transfers

Afgelopen zomer maakte Lang de overstap van PSV naar Napoli, dat naar verluidt zo’n 25 miljoen euro overmaakte naar Eindhoven voor de Nederlandse vleugelaanvaller. In Napels kende hij echter een lastige start. Onder trainer Antonio Conte moest Lang het vaak doen met korte invalbeurten, waarin hij zich direct moest bewijzen, tot grote onvrede van Lang zelf.

Na de 6-2 nederlaag van Napoli tegen zijn oude club PSV, haalde Lang voor de camera van Ziggo Sport vernietigend uit naar zijn trainer. Hij vertelde dat hij nauwelijks met de trainer van de regerend landskampioen in Italië sprak. Later kreeg Lang meer speeltijd, maar tot een vaste basisplaats kwam het niet, waardoor hij na een half jaar al vertrekt uit Italië voor een huurperiode bij Galatasaray, dat een optie tot koop heeft.