Noa Lang komt langzaam op stoom bij zijn nieuwe club Napoli. Te hopen voor hem en de Italiaanse club is dat hij net zo lekker gaat scoren als met zijn muziek. Teamgenoot Kevin De Bruyne zette 'Noano' vanwege een grote hit in het zonnetje.

Lang, die als artiestennaam Noano heeft, debuteerde in 2024 als muzikant met 7k Op je feestje. Daarna volgden Damage, Waka en Matcha Coco. Al die vier tracks doen het uitstekend op Spotify, met elk over de 10 miljoen streams.

Cadeautje

De Bruyne had voor Lang een verrassing in petto. De flankspeler benaderde Lang met de woorden: "Ik heb een klein cadeautje". Het bleek te gaan om een gouden plaat. "Broer. 10 miljoen", zo verwijst de Belgische speler naar het aantal streams.

Platenlabel Top Notch, dat de track uitbracht, is ook trots op de succesartiest. "Van harte Noano, grote speler", staat er als bijschrift.

Goal

Vorig weekend maakte Lang zijn eerste goal voor de club uit Napels. De van PSV afkomstige aanvaller droeg zo bij aan een thuiszege van Napoli op Atalanta (3-1) in de Serie A. Na zijn goal legde de linksbuiten zijn vinger op zijn lippen, als om aan te geven dat de 'haters' nu stil moeten zijn. Ook ging hij op zijn knietjes en maakte hij een biddend gebaar. Tot slot rondde hij de show af met een paar klappen op het logo van Napoli.

Het begin

"Het beste moet nog komen, dit is nog maar het begin", zei de aanvaller bij Sky Italia na de winst op Atalanta (3-1). Lang begon pas voor de tweede keer in de basis en maakte het derde doelpunt voor zijn ploeg.

"Ik ben blij met die eerste goal. Ik heb eerlijk gezegd een moeilijke periode moeten doorstaan bij Napoli", vertelde de international van Oranje. "Ik kwam hier met hoge verwachtingen, maar ik moest geduld hebben en hard werken. Ik was het er ook niet altijd mee eens. Maar ik heb het plan van God gevolgd en vanaf nu wil ik vooruitkijken."

Alles over Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!