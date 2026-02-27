De loting van de achtste finales van de Champions League is verricht. Real Madrid - Manchester City rolde er uit als absoluut topaffiche. Het Liverpool van Arne Slot moet naar een angstgegner, waar eerder dit seizoen al werd verloren. De volledige loting vind je hieronder.

De afgelopen twee weken stond de tussenronde van het miljardenbal op het programma. Na enkele knotsgekke ontknopingen gingen de volgende teams verder: Atlético Madrid, Bayer Leverkusen, Newcastle United, Paris Saint-Germain, Galatasaray, Real Madrid, Atalanta en het verrassende Bodø/Glimt. De Noren versloegen de verliezend finalist van vorig jaar, Inter Milan.

Arsenal, Bayern München, Liverpool, Chelsea, Manchester City, FC Barcelona, Tottenham Hotspur en Sporting CP hadden zich al rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales. De acht teams die de tussenronde overleefden, voegden zich bij die clubs. Ajax en PSV overwinterden niet in de Champions League.

Arne Slot tegen Noa Lang, twee toppers in achtste finales

Vrijdag was de loting in het Zwitserse Nyon, de thuisbasis van de UEFA. Daar kwam meteen Real Madrid - Manchester City uit de ballenbak. De Koninklijke is met 15 titels recordhouder van de Champions League. In de tussenronde won de Spaanse grootmacht over twee duels van het Portugese Benfica. Vinícius Júnior, tweemaal trefzeker, werd in het heenduel in Lissabon racistisch bejegend.

Ook de kraker tussen titelhouder Paris Saint-Germain en Chelsea mag er wezen. Aan die kant van het schema zit ook het Liverpool van de Nederlandse trainer Slot. The Reds gaan in de achtste finales naar Istanboel, waar het eerder dit jaar al speelde. In de tweede speelronde was Galatasaray, waar Noa Lang sinds de winterstop voetbalt, met 1-0 te sterk. Ook Bayern München zit aan de kant van Liverpool.

De Duitsers hebben net als Arsenal een voordeel tot de halve finales. Zij spelen telkens de tweede wedstrijd van het tweeluik thuis, mochten ze verder gaan.

Loting achtste finales Champions League

Zilveren kant

Real Madrid - Manchester City

Paris Saint-Germain - Chelsea

Galatasaray - Liverpool

Atalanta - Bayern München



Blauwe kant

Bodø/Glimt - Sporting CP

Newcastle United - FC Barcelona

Atlético Madrid - Tottenham Hotspur

Bayer Leverkusen - Arsenal

De heenduels zijn op 10 en 11 maart, een week later zijn de returns.