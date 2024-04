Luis Rubiales direct gearresteerd bij aankomst in Madrid vanwege illegale onderhandelingen

Luis Rubiales is woensdag bij zijn aankomst in Madrid al op het vliegveld gearresteerd. Er lopen verschillende zaken tegen hem met betrekking tot witwassen, corruptie en aanraanding. De Spaanse justitie had vanwege de vermeende illegale onderhandelingen een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voorzitter van de Spaanse voetbalbond.

Rubiales arriveerde woensdag rond 10.30 uur in Madrid en werd direct na zijn landing gearresteerd en in een zwart busje gestopt. De Spaanse politie heeft nu 72 uur de tijd om hem te ondervragen. Hij wordt verdacht van vermeende onregelmatigheden binnen de organisatie in zijn periode als voorzitter van de Spaanse voetbalbond.

Het gaat in deze zaak om een contract dat de bond had afgesloten voor het spelen van de Spaanse supercup in Saoedi-Arabië. In een telefoongesprek zou Rubiales met voormalig FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué hebben gesproken over 'miljoenen in commissies'. Er werden afgelopen maand al meerdere arrestaties verricht op het kantoor van de bond. De voorzitter bevond zich op dat moment in de Dominicaanse Republiek, dat geen uitleveringsverdrag heeft met Spanje. Daar gaf hij nog een interview aan een Spaanse journalist waarin hij de beschuldigingen ontkende.

De 46-jarige Rubiales was tot september vorig jaar voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Hij trad af na de veelbesproken kus aan Spaanse voetbalster Jennifer Hermoso. In die zaak wordt door het Openbaar Ministerie in Spanje 2,5 jaar cel geëist tegen Rubiales. De arrestatie van woensdag had niets te maken met die zaak.