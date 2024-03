Arrestatiebevel tegen Luis Rubiales, oud-voorzitter Spaanse bond verdacht van fraude

De Spaanse justitie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Luis Rubiales. Hij wordt verdacht van vermeende onregelmatigheden binnen de organisatie in zijn periode als voorzitter van de Spaanse voetbalbond.

Rubiales bevindt zich momenteel in de Dominicaanse Republiek, niet voor voetbalgerelateerde werkzaamheden, want de FIFA heeft hem drie jaar lang wereldwijd geschorst van alle aan voetbal verbonden activiteiten. Met de Dominicaanse Republiek heeft Spanje geen uitleveringsverdrag. Toch wordt volgens Spaanse media verwacht dat de oud-voorzitter vrijwillig zal terugkeren naar Spanje.

De 46-jarige Rubiales was tot september vorig jaar voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Hij trad af na de veelbesproken kus aan Spaanse voetbalster Jennifer Hermoso. In die zaak loopt Rubiales nog steeds risico op een gevangenisstraf. Dit arrestatiebevel heeft daar niets mee te maken.

Het gaat in deze zaak om het contract dat de bond heeft afgesloten voor het spelen van de Spaanse supercup in Saoedi-Arabië. Dat leidde woensdag tot meerdere arrestaties op het kantoor van de bond. In een telefoongesprek zou Rubiales met voormalig FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué hebben gesproken over 'miljoenen in commissies'.

Arrestaties op het kantoor van de Spaanse bond © Getty Images

"Ik ben absoluut verrast door dit alles",reageert Rubiales in MARCA. "Ik werk al maanden in de Dominicaanse Republiek en zou eigenlijk Pasen bij mijn familie doorbrengen." Het is onbekend of hij daadwerkelijk terug zal keren naar Spanje.

Eerder op woensdag werd ook al een huis van Rubiales in Spanje binnengevallen als onderdeel van een grote politieoperatie, die corruptie en witwassen door de Spaanse bond moet aanpakken.