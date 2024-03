Jaren cel geëist tegen Luis Rubiales voor aanranding van voetbalster Jenni Hermoso

Luis Rubiales, de oud-voorzitter van de Spaanse voetbalbond, moet 2,5 jaar de cel in voor de veelbesproken kus aan voetbalster Jenni Hermoso als het aan het Openbaar Ministerie in Spanje ligt. De speelster zou daarnaast een schadevergoeding van 100.000 euro moeten ontvangen van Rubiales, die beschuldigd wordt van aanranding.

Spanje won vorig jaar het WK voetbal voor vrouwen en Rubiales, die toen nog de voorzitter was van de nationale voetbalbond, misdroeg zich na de finale. Hij gaf Hermoso een kus op de mond, maar na onderzoek bleek dat het niet met wederzijdse toestemming was.

Rubiales werd daarna officieel aangeklaagd voor aanranding en kreeg woensdag de eis te horen. Als de rechter meegaat in de eis van het OM zal hij dus voor 2,5 jaar achter slot en grendel verdwijnen.

Wereldwijde schorsing

De kus maakte heel veel los in de voetbalwereld. Hermoso verklaarde kort na de finale dat de zoen niet met haar goedkeuring was. Rubiales vond echter dat hij ondanks zijn gemaakte fout onnodig hard werd aangevallen en vond dat hij 'gelyncht werd door de media en de politiek'.

De Spaanse bond Rubiales steunde hem in eerste instantie, maar toen de kritiek daarop te heftig werd, moest hij uiteindelijk toch vertrekken. De FIFA nam ook maatregelen en schorste hem voor drie jaar.

Fraude

Het is overigens niet de enige strafzaak die er op dit moment loopt tegen Rubiales. Er is een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd door de Spaanse politie vanwege mogelijke fraude bij de Spaanse voetbalbond. Dat draait allemaal om de Spaanse supercup, die sinds enkele jaren in Saoedi-Arabië wordt gespeeld.

Rubiales zou in een telefoongesprek met voormalig FC Barcelona-verdediger Gerard Pique, die met zijn bedrijf betrokken was bij de deal, hebben gesproken over 'miljoenen in commissies'. De Spaanse politie deed vorige week een inval bij de Spaanse bond en een huis van Rubiales. Een aantal personen werden daarbij gearresteerd.

De voormalige voorzitter zit zelf op dit moment in de Dominicaanse Republiek, dat geen uitleveringsverdrag heeft met Spanje. Rubiales verklaarde vorige week nog dat hij desondanks op 6 april terug zou vliegen om mee te werken aan onderzoek over de mogelijke fraude. Het is de vraag of hij hier nog zin in heeft na de eis in de zaak over de kus met Hermoso.