Luuk de Jong over discutabele penalty: 'Heel blij dat we hem nog krijgen'

Luuk de Jong was dinsdagavond wederom belangrijk voor PSV. De aanvoerder benutte een penalty en hield de Champions League-dromen zo in leven. Door zijn goal eindigde de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund in 1-1.

De Jong vond het gelijkspel terecht. "Al moet ik zeggen dat wij beter waren aan de bal. Zij waren aan het wachten op die omschakelmomenten, daar loerden ze op. Als we in de beginfase iets scherper waren, hadden we twee goals kunnen maken. Dat is zonde, helemaal op dit podium", sprak De Jong bij RTL7.

PSV kwam op achterstand door een goal van Donyell Malen. "Die bal valt er een beetje gelukkig in, maar dat is de Champions League", erkende De Jong. "Dan moet je de rug rechten en doorgaan en dat hebben we denk ik de tweede helft goed gedaan. Speelden goed van achteruit, maar vaak was de eindpass niet goed. Zonde dat we daar niet meer uit hebben gehaald, want er zat zeker meer in."

Penalty

PSV kwam op gelijke hoogte door een rake strafschop van De Jong zelf, die zijn derde maakte deze Champions League-campagne. De penalty was goedkoop, hoorde ook de spits om zich heen in het veld. "Ik ben blij dat we hem kregen, maar heb hem nog niet gezien, maar hij was redelijk discutabel dacht ik."

Ondanks de druk bleef De Jong koel. "Ik weet al dat dit mijn beste hoek is om te schieten, maar ik wacht ook op wat de keeper doet. Hij bleef heel lang wachten, maar deze was onhoudbaar", aldus de aanvoerder. "We gingen wel door voor die winnende, maar kregen niet veel kansen meer. Ik zie veel kansen voor de return als we gewoon wat scherper zijn in de eindfase."