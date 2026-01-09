Atlético-trainer Diego Simeone en Real-ster Viníncius Júnior hebben zich weer van hun slechts kant laten zien. In de halve finale van de Spaanse Super Cup lieten beiden weer zien over een kort lontje te beschikken.

De Madrileense derby tussen Real Madrid en Atlético in de halve finale van de Spaanse Supercup werd niet alleen gekenmerkt door de 2-1 overwinning van de Koninklijke, maar ook door een zeer pikant duel tussen Simeone en Vinícius Júnior. De veelbesproken Argentijnse trainer, die zich langs de zijlijn flink liet gelden, clashte meerdere keren met de Braziliaanse buitenspeler.

Verhit incident

"Florentino Pérez (president van Real Madrid, red) zal je ontslaan, let op mijn woorden", zou Simeone herhaaldelijk hebben geroepen, terwijl hij de Real Madrid-aanvaller volgde. De spanning tussen de twee, beiden bekend om hun korte lontje, liep opnieuw hoog op toen Vinícius in de 81e minuut werd gewisseld.

Terwijl de 25-jarige vleugelaanvaller de zijlijn naderde, namen de gemoederen weer toe. Vinícius moest door zijn trainer Xabi Alonso en de staf van Real Madrid worden tegengehouden om Simeone niet in de haren te vliegen. Uiteindelijk werd de Braziliaan door ploeggenoot Antonio Rüdiger naar de bank begeleid.

Gemengde reacties

Na afloop van de derby bekritiseerde Alonso de houding van zijn collega. "Ik vond het moment niet prettig, ik zag dat Diego hem iets zei en voor mij overschrijdt dat het respect dat we moeten hebben. Ik hou er niet van dat mijn spelers zo worden aangesproken, ik spreek een tegenstander ook niet zo aan. Niet alles is geoorloofd", benadrukte Alonso, zichtbaar ontevreden.

Simeone daarentegen bagatelliseerde het incident. "Wat er op het veld gebeurt, blijft daar, dat is al zo sinds we kinderen waren. Er valt niets te bespreken." Gevraagd naar de uitspraak die hij tegen Vinícius deed over de voorzitter van Real Madrid, reageerde de Atlético Madrid-coach ironisch. "Ik herinner het me niet, ik heb een lastig geheugen."

El Clásico

Door de overwinning van Real Madrid staat zondagavond de El Clásico op het programma als finale van de Spaanse Super Cup. Barcelona won woensdag namelijk met gemak (5-0) van Athletic Bilbao. De finale zal net als de halve finales worden afgewerkt in Saoedi-Arabië.