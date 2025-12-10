PSV was in de slotfase nog héél dichtbij de gelijkmaker tegen Atlético Madrid, maar leed uiteindelijk een nipte nederlaag (2-3). PSV-trainer Peter Bosz heeft genoten van de ploeg van Diego Simeone, want zij speelden op de manier hoe hijzelf ook graag speelt. "Dan hadden we niet acht punten in de Champions League gehad en bovenaan gestaan in de Eredivisie", stelt Bosz.

PSV kende een geweldige openingsfase tegen Atlético met een 'geweldige goal' van Guus Til. Daarna raakten ze het echter helemaal kwijt. "We hadden het héél lastig met hun agressieve druk en intensiteit. Normaal voetballen we daar wel onderuit, maar als je dat niet doet wordt het gevaarlijk. We kregen onverwachts nog de kans op de 3-3, maar het is een terechte nederlaag", concludeert Bosz op de persconferentie.

Geblunder van Kovar en Gasiorowski

Bosz hamert al tweeëneenhalf seizoen op het blijven opbouwen. Over het algemeen gaat dat PSV uitstekend af, maar tóch ging het dit seizoen al meermaals mis. "Het is mijn fout", zegt hij resoluut. "Maar ik wil het helemaal geen fout noemen. Wij willen voetballen, dat zal vast een keer verkeerd gaan en dat was nu het geval. Als wij alleen maar de lange bal zouden spelen, dan hadden we niet acht punten in de Champions League gehad en bovenaan gestaan in de Eredivisie."

De 62-jarige hoofdcoach erkent dat hij daarna wel angst in de ploeg zag komen. "Wij waren bang en kwamen onzeker over. Dan gaan spelers lopen met de bal en dat leidt tot balverlies. Dat doet wat met het zelfvertrouwen, maar dat was voor mijn gevoel aan het einde van de eerste helft. Ik was blij dat het rust was", gaat Bosz verder.

Genoten van Atléti

Bosz heeft dinsdagavond vooral genoten van het spel van Atléti. "Zij speelden goed onder onze druk uit, daar hadden we geen antwoord op. Ze overspeelden, met de lange bal op targetman Alexander Sorloth, vijf PSV'ers waardoor zij op onze helft konden voetballen. Ik was écht onder de indruk van hun intensiteit. Wij doen normaal precies hetzelfde. Je weet dan ook dat als je het niet goed doet, dat het dan open ligt. Dat zag je ook bij onze 1-0, echt een geweldige goal."

Eén van de verslaggevers opperde dat hij dacht dat 'PSV 'm wel in de zak had na het eerste half uur', daar wil Bosz niet in mee. "Tegen een ploeg van Diego Simeone kun je nooit zeggen dat-ie van jou is", countert de trainer, die lessen uit het duel weet te trekken. "Zij zetten ongelooflijk hoog en agressief druk, maar als ze inzakken is dat ook agressief. Wij hebben met name moeite als we laag moeten staan, omdat we dat niet vaak spelen. Dit is leerzaam, want dit is de top."

'Moeilijkste wedstrijd'

Vooraf waagde Bosz zich al aan de uitspraak dat een duel met het Atlético van Simeone 'de tactisch moeilijkste wedstrijd' zou gaan worden. Daar kwam hij in het Philips Stadion achter. "Ik weet niet of het de beste ploeg was, maar wel de meest moeilijke tegenstander", stelt Bosz, die wel een oplossing weet. "We hadden alleen niemand om óók de lange bal te spelen. Vorig jaar hadden we Luuk de Jong, maar zo'n iemand hebben we nu niet. We moeten nu met een tegenzet gaan komen. Voor ons is de remedie zoals de 1-0, toen zag je ook de angst bij Atlético."

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.