De gevierde Spaanse ex-international Santiago Cañizares heeft snoeiharde kritiek geuit op Real-ster Vinícius Júnior. Hij beweert dat de Braziliaan de hoge salariseisen niet rechtvaardigt.

De onderhandelingen tussen Vinícius Júnior en de directie van Real Madrid over een contractverlenging zijn in een impasse geraakt. Het lijkt er steeds meer op dat een van de sleutelspelers stadion Santiago Bernabéu zou kunnen verlaten, aangezien geen van beide partijen van plan is toe te geven.

De Braziliaanse voetballer eist een salaris van 30 miljoen euro per seizoen, terwijl de club hem ongeveer 20 miljoen biedt, wat dicht bij zijn huidige inkomen ligt. Door de enorme kloof in de eisen is een akkoord nog ver weg.

Salaris Vinicius

Santiago Cañizares, de voormalige doelman van de "Koninklijke", vindt dat noch Vini, noch veel andere Real-spelers de salarissen verdienen die ze momenteel ontvangen. "Zijn salaris, afgaande op wat hij op het veld laat zien, komt niet overeen met de bedragen waarover wordt onderhandeld. Maar ook andere spelers van Real verdienen op het veld niet het geld dat de club hen betaalt."

Publiek ook klaar met sterspeler

Het lijkt erop dat ook het publiek in Madrid het geduld met Vini verloren heeft. Dit bleek tijdens de wedstrijd tegen Sevilla, toen de fans hem uitfloten bij zijn wissel. Dit seizoen staat Vinícius in de schaduw van Kylian Mbappé. In 30 gespeelde wedstrijden noteerde hij een bescheiden score van zes doelpunten en negen assists. Voor een speler die vorig seizoen als een van de besten ter wereld werd beschouwd, is dat te weinig. Voor Real is dit een duidelijk signaal om niet toe te geven in de onderhandelingen.

Legende van Valencia

Santiago Cañizares, geboren in Madrid, doorliep alle jeugdcategorieën van Real. Hoewel hij aanvankelijk geen kans kreeg in het eerste elftal, keerde hij via Elche, Mérida en Celta in 1994 terug naar Madrid. Toch speelde hij in vier jaar slechts 55 wedstrijden. Zijn ware roem verwierf hij bij Valencia, waar hij maar liefst 413 keer het shirt droeg. Hij werd een clublegende en lid van een van de meest succesvolle generaties in de geschiedenis van de club.