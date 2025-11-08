Mohamed Ihattaren wist zaterdag op grandioze wijze te scoren bij Fortuna Sittard tijdens de wedstrijd tegen Heerenveen in de Eredivisie (2-2). De Limburgse ploeg kreeg een penalty, die Ihattaren benutte met een Panenka.

Fortuna Sittard nam het zaterdag in eigen huis op tegen Heerenveen. In de tweede helft van het duel bracht Paul Gladon de thuisploeg op voorsprong. Zes minuten later kreeg Ihattaren de mogelijkheid om die voorsprong te verdubbelen.

Fortuna Sittard kreeg namelijk een penalty. De Marokkaanse Nederlander liet die kans niet onbenut en werkte de bal op ijskoude wijze in het net door middel van een Panenka. "Zo kan het natuurlijk ook", lachte de commentator van ESPN terwijl Ihattaren zijn doelpunt vierde.

IJskoude Mohamed Ihattaren doet het met een smerige panenka 🥶👏#forhee — ESPN NL (@ESPNnl) November 8, 2025

Ontwikkeling

De middenvelder, die eerder dit jaar in gesprek met deze site vertelde voor het Marokkaanse elftal te hebben gekozen, timmert hard aan de weg bij Fortuna Sittard. Het ooit veelbelovende talent van PSV raakte na zijn overstap naar het buitenland in een dip, waarna het lange tijd de vraag was of hij ooit nog op hoog niveau terug zou keren in het voetbal.

Vorig jaar zette hij na een periode van depressie en overgewicht zijn eerste stappen in de Eredivisie bij RKC Waalwijk. Hoewel Ihattaren daar indruk maakte, wist hij de ploeg uit Waalwijk niet te redden van een degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. Afgelopen zomer nam Fortuna Sittard hem over, waardoor de middenvelder dit seizoen alsnog in de Eredivisie speelt.

Documentaire

BNNVARA bracht onlangs samen met Ihattaren een documentaire uit waarin een portret geschetst wordt van het leven van de voetballer tijdens de afgelopen jaren. Ihattaren toonde zich daarin emotioneel en vertelde over de moeilijke periode die hij kende nadat hij op jonge leeftijd zijn vader verloor.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.