Bijzondere taferelen vrijdagavond bij PSV tegen Fortuna Sittard. Mohamed Ihattaren keerde terug in het stadion waar hij als voetballer is doorgebroken. En de PSV-fans waren 'Mo', die nu voor Fortuna uitkomt, nog niet vergeten. Hij werd getrakteerd op een warm applaus. Dat deed de aanvaller veel.

Op sportief vlak was het voor Ihattaren en de club uit Limburg geen beste avond. PSV won met 5-2. Maar de terugkeer in het Philips Stadion deed Ihattaren wel op menselijk vlak goed. Zeker gezien de amicale ontvangst.

"Dit is een heel bijzondere avond, ja", zegt Ihattaren tegen ESPN. "Ik ben heel erg blij om terug in het Philips Stadion te zijn. Het was mooi. Ik heb hier eerlijk gezegd heel lang naartoe geleefd eigenlijk. Mijn familieleden zijn er, iedereen is er. Het is prachtig om hier weer te mogen spelen."

Staande ovatie

In de 84e minuut ging basisspeler Ihattaren naar de kant. Twintig minuten ervoor had hij een assist geleverd aan Justin Lonwijk, die de 3-1 maakte. "Zo. Kippenvel", is de reactie van Ihattaren op de staande ovatie die hem ten deel viel.

Mohamed Ihattaren emotioneel na applaus van PSV-supporters bij terugkeer in Eindhoven ❤️👏



"Kippenvel. Dat raakt mij enorm" pic.twitter.com/XnI7KecKAW — ESPN NL (@ESPNnl) October 31, 2025

"Er gaan op dat moment zoveel momenten door je hoofd heen. Ik heb hier een heel mooie tijd gehad. Ik ben vroeg weggegaan, maar als het aan mij lag was ik veel langer gebleven. Op dat moment zat ik niet in de beste situatie en koos ik voor mezelf. Om hier dan gewisseld te worden en zo’n applaus te krijgen, dat raakt me enorm. Dat kwam binnen. Nu weer, nu ik het erover heb."

Tranen

Gaandeweg het gesprek beginnen zijn ogen waterig te worden en moet hij even wat vocht wegvegen. "Dat ze klappen… Ja, ja…", zegt hij emotioneel. "Ik wil graag tegen PSV spelen, maar het liefst doe je ze geen pijn. Het is een dubbel gevoel. PSV heeft voor altijd een plekje in mijn hart. Ik had berichten van familieleden die het met tranen in de ogen bekeken. Dat is moeilijk."

