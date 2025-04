Man City-doelman laat opnieuw speciaal talent zien en scherpt opmerkelijk record aan

Manchester City-doelman Ederson heeft een bijzonder record op zijn naam. De Braziliaan gaf de meeste assists van een doelman in de Premier League ooit. Zaterdagmiddag scherpte hij zijn record vrolijk nog eens aan.

Manchester City versloeg zaterdagmiddag Crystal Palace in een thuisduel met 5-2. Na een 0-2 achterstand moest City voor een comeback zorgen en dat lukte. Doelman Ederson speelde een belangrijke rol door opnieuw zijn specialiteit uitvoeren: het geven van assists.

De 31-jarige Ederson gaf de assist voor de 4-2 van James McAtee. Het was de vierde assist van Ederson dit seizoen. In totaal gaf hij zeven assists in de Premier League, twee meer dan voormalig Tottenham Hotspur- en Blackburn Rover-keeper Paul Robinson.

Offensieve doelman

De voormalige Benfica-doelman schreef een maand geleden het Premier League-record al op zijn naam. Opvallend is dat vier van die assists in de huidige Premier League-seizoen vielen. In de seizoenen 2018/2019, 2020/2021 en 2022/2023 gaf Ederson steeds één assist.

Het aandeel van assists van de Braziliaanse doelman is groot. Savinho (8) en Kevin de Bruyne (7) geven dit seizoen de meeste assists bij de Engelse nummer vier. Direct daar onder staat Ederson en vier ploeggenoten met ieder vier assists.

Ederson

De 29-voudig international is nog maar 31 jaar oud en heeft in theorie nog een aantal seizoenen om zijn record verder aan te scherpen. Hij staat sinds 2017 onder de lat bij Manchester City, dat hem in dat jaar voor 40 miljoen euro oppikte van Benfica. In totaal speelde Ederson 272 wedstrijden in de Premier League.

