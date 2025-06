Man overlijdt na val van acht meter bij Nations League-finale tussen Portugal en Spanje

Er is zondag een supporter overleden bij de finale van de Nations League tussen Portugal en Spanje. Een man viel zo'n acht meter naar beneden van de tweede ring in de Allianz Arena. De Duitse politie schrijft dat het over een man uit het zuiden van het Duitse Beieren komt.

Het gebeurde tijdens de eerste helft van de verlenging. De man viel vanuit het persvak op de onderste ring, een val van zo'n acht meter. Stewards, politieagenten en medisch personeel deden nog wat ze konden, maar het bleek te laat. De man overleed even na de wedstrijd.

De politie doet nog onderzoek naar de overdracht, maar alles wijst momenteel op een ongeluk. Na afloop spraken de bondscoaches van beide landen over het ongeluk. Roberto Martinez van Portugal noemde het een 'zeer verdrietig bericht', terwijl Spanje-bondscoach Luis de la Fuente 'zich herinnerde aan wat er belangrijk is in het leven'.

Tranen bij Cristiano Ronaldo en trots bij Portugal: 'Maar dit verandert niks voor ons' Portugal schreef zondagavond voor de tweede keer de Nations League op haar naam. Na strafschoppen werd Spanje verslagen. Dat zorgde voor veel emotie bij Cristiano Ronaldo.

Finale Nations League

Portugal en Spanje hielden elkaar tijdens de wedstrijd in evenwicht: 2-2. Omdat er na 120 minuten geen winnaar kon worden aangewezen, kwam het op penalty's aan. Portugal-aanvoerder Cristiano Ronaldo was er toen al niet meer bij: de spits moest eerder in de wedstrijd geblesseerd worden gewisseld. De 40-jarige Ronaldo was nog wel trefzeker. Hij zag zijn ploeg de penaltyserie winnen.

Ronaldo tilt voor de tweede keer de Nations League omhoog, nadat hij in 2016 ook al eens het EK won met Portugal. Nu gaat de blik op het WK van 2026: "Deze prijs verandert niks voor ons. We spelen altijd met het doel om te winnen, elk toernooi waar we meedoen. We zeggen altijd: we zijn geen groot land, maar wel groots qua talent en persoonlijkheid. We willen nu meer en meer en daar gaan we voor werken."