Tranen bij Cristiano Ronaldo en trots bij Portugal: 'Maar dit verandert niks voor ons'

Portugal schreef zondagavond voor de tweede keer de Nations League op haar naam. Na strafschoppen werd Spanje verslagen. Dat zorgde voor veel emotie bij Cristiano Ronaldo.

Een paar minuten voor de verlenging zat hij ineens op de grond. De blik in zijn ogen zei genoeg: Cristiano Ronaldo kon niet verder. Net als tijdens de EK finale in 2016 moest de Portugese superster vervroegd naar de kant.

Tijdens de penaltyserie durfde hij niet te kijken, maar toen de winnende gemaakt werd, zakte hij op zijn knieën. De tranen rolde over de wangen van Ronaldo, die tijdens de verlenging nog druk coachend langs de zijlijn stond. Het winnen met zijn land blijft een emotioneel iets voor de goalgetter. Later kreeg hij de aanvoerdersband weer om en mocht hij voor de tweede keer in zijn carrière de trofee van de Nations League omhoog houden.

'Klein land met groots talent'

Na de wissel van Ronaldo kreeg Bruno Fernandes de aanvoerdersband om zijn arm. Hij stond na de succesvolle penaltyserie de pers kort te woord. "We wisten dat het een lastige wedstrijd zou worden. Spanje is een van de beste teams in de wereld. Ze spelen geweldig voetbal en hebben goede voetballers. We hebben zelf ook een goed team en als we zo samen spelen, dan is het moeilijk om ons te verslaan."

Op de vraag wat dit betekent voor Portugal en het Portugese elftal, had de aanvallende middenvelder een apart antwoord in petto. "Deze prijs verandert niks voor ons. We spelen altijd met het doel om te winnen, elk toernooi waar we meedoen. We zeggen altijd: we zijn geen groot land, maar wel groots qua talent en persoonlijkheid. We willen nu meer en meer en daar gaan we voor werken."