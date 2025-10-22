Voormalig Ajax-directeur Jan van Halst heeft zich openlijk uitgesproken over de persoonlijke impact van zijn bestuursfuncties en mentale eenzaamheid. In zijn periode als bestuurder bij FC Twente kreeg hij ook te maken met ernstige bedreigingen. "Ik heb er echt nachten wakker van gelegen."

Van Halst kreeg voor het eerst te maken met alle negativiteit toen hij in 2018 als bestuurder bij FC Twente bedreigd werd, vertelt hij in de podcast Van Start tot Ster. “Het ging zelfs zo ver dat ik bedreigingen kreeg, ook naar mijn kinderen toe,” zegt de oud-voetballer en analist. “Dan komt het ineens heel dichtbij. Mensen kunnen vernietigend zijn. Soms vraag ik me echt af: wat doen wij elkaar aan?”

In de zomer van 2023 belandde Ajax in een bestuurscrisis. Van Halst, op dat moment lid van de Raad van Commissarissen, werd tijdelijk benoemd tot algemeen directeur. De druk en kritiek in die rol waren fors. De impact was groot, maar hij wist zich er emotioneel beter voor af te schermen dan in eerdere jaren.

Nachtenlang wakker

Toch bleven beide situaties niet zonder effect. “Bij FC Twente heb ik er echt nachten wakker van gelegen. Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen. Dat zegt iets over hoe ik erin stond. Maar het blijft heftig.”

Van Halst stelt dat de meeste mensen onderschatten wat het betekent om eindverantwoordelijkheid te dragen. “Natuurlijk heb je een team om je heen, maar uiteindelijk is er altijd één iemand die moet zeggen: ‘We gaan linksaf’. Dat is een vorm van eenzaamheid die niet iedereen kent.” Hij beschrijft hoe die eenzaamheid in het voetbal, maar ook daarbuiten, vaak onvoldoende wordt erkend.

Faalangst

In mei verscheen zijn boek Kopzorgen, waarin hij terugblikt op de mentale belasting in zijn sport- en bestuurscarrière, en de lessen die hij daaruit trok. Hij is openhartig over emotionele momenten en zijn worstelingen met faalangst. "Als voetballer kreeg ik al een beetje last van faalangst. Dat wist niemand, want iedereen dacht dat ik zo'n karakterspeler was die zich nergens wat van aantrok. Maar dat was helemaal niet zo."

Ook later als bestuurder bij Ajax en FC Twente achtervolgde hem dat. "Ja, dan dan gebeurt er toch wat in je hoofd en het is niet alleen bij mij zo. Ieder mens maakt in zijn of haar leven dingen mee die minder leuk zijn en dan krijg je kopzorgen."