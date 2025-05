Manchester City beleeft dramatisch einde van rampseizoen; Crystal Palace verrast met winst FA Cup

Crystal Palace heeft voor een enorme stunt gezorgd in de finale van de FA Cup. De ploeg wist het grote Manchester City in toom te houden en zo de eerste grote prijs ooit te pakken in de clubgeschiedenis. Eberechi Eze maakte de enige goal, al was keeper Dean Henderson de gevierde man.

Henderson leek wel een magneet in zijn handschoenen te hebben zaterdagmiddag op Wembley. De ene na de andere poging van The Citizens werd een prooi voor hem. Crystal Palace daarentegen scoorde bij de eerste de beste mogelijkheid. Eze liep een voorzet van Daniel Munoz prachtig binnen: 1-0.

Discutabele momenten rond Henderson

Dat Henderson de hoofdrol pakte, was vrij discutabel. Want vroeg in de wedstrijd had hij al een rode kaart kunnen krijgen. Erling Haaland kwam één-op-één met hem en de Engelse doelman tikte de bal voor zijn voeten weg. Dat leek echter buiten het zestienmetergebied te gebeuren, waardoor het hands zou zijn. De scheidsrechter en VAR grepen niet in, waardoor Henderson mocht blijven staan.

En dat was maar goed ook, want hij eiste een hoofdrol op na een makkelijk gegeven strafschop aan City. Haaland stond het cadeautje af aan Omar Marmoush, alleen dat bleek achteraf gezien geen slimme zet. De Egyptenaar zag Henderson redding brengen, waardoor het 1-0 bleef. Dat was tevens de ruststand.

Dean Henderson, that is MASSIVE 😤 pic.twitter.com/Aw4r62Mwbt — Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 17, 2025

Crystal Palace houdt stand

Na de (Engelse) thee leek Palace nóg dichter bij de beker te komen, nadat Munoz de 2-0 binnen schoot. Hier kwam echter wel de VAR op de lijn. In aanloop naar de goal was het buitenspel, waardoor de tweede treffer geschrapt werd. Manchester City leefde nog, maar stuitte telkens op een blauw-rode muur. Iedere keer zat er wel een voetje tussen, of een been van iemand van Crystal Palace.

De club uit Londen hield uiteindelijk 55 minuten stand in de tweede helft, want ook in de tien minuten extra kwam er geen goal meer van City. Dus won Palace de eerste prijs uit de clubgeschiedenis en mag het volgend jaar Europa League voetballen.

Einde aan glansrijke periode De Bruyne

Aan de andere kant blijft City juist zonder prijzen, voor het eerst sinds het debuutseizoen van Guardiola bij Manchester City. De Belg Kevin De Bruyne verlaat The Citizens na dit seizoen, voor hem eindigt het dus in mineur.