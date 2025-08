Manchester United heeft het thuis- en uitshirt voor komend seizoen in de winkels liggen. Maar fans die graag de naam van clublegendes Cristiano Ronaldo, David Beckham en Eric Cantona achterop willen, komen bescheten uit.

Het thuisshirt heeft een rode basis met zwart-witte details, terwijl het uitshirt een heel ander design heeft: wit met lavendelkleurige en donkerpaarse accenten. Zoals bij de meeste clubs vliegen de shirts al over de toonbank.

Sommige fans zijn echter verbaasd over het merkwaardige clubbeleid dat hen verbiedt om de namen van drie clublegendes, onder wie vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar Cristiano Ronaldo, op shirts te laten drukken.

Opmerkelijke reden

Hoewel het cool en nostalgisch lijkt om de naam van een klassieke speler op een modern shirt te hebben, zullen alle United-fans die "Ronaldo" op de rug van hun nieuwe shirt willen, teleurgesteld zijn als ze in de clubwinkel ontdekken dat dit niet mogelijk is vanwege licentieproblemen. Hetzelfde geldt voor twee andere beroemde nummer 7's: Eric Cantona en David Beckham.

Het clubbeleid staat duidelijk aangegeven bij de clubwinkel in Old Trafford: "Vanwege licentierestricties kunnen we de namen Cantona, Beckham en Cristiano Ronaldo niet drukken." Deze beperking komt voort uit het feit dat Cantona, Beckham en Ronaldo hun eigen beeldrechten bezitten, wat betekent dat hun namen niet mogen worden gebruikt op shirts die in de clubwinkel worden verkocht. Dat bevestigde de club tegenover The Sun.

Populaire spelers

Ondanks de legendarische status van dit trio, zullen fans andere namen moeten kiezen - zowel van voormalige als huidige spelers - om op hun shirts voor het seizoen 2025/26 te laten drukken. Nieuwe spelers zoals Bryan Mbeumo en Matheus Cunha zullen populaire keuzes zijn, terwijl de huidige aanvoerder Bruno Fernandes ongetwijfeld ook veelvuldig op shirts zal prijken.

United speelt momenteel hun zomerse Premier League-wedstrijden in de Verenigde Staten in de nieuwe shirts, met overwinningen op West Ham en Bournemouth. De ploeg hoopt deze week tegen Everton de derde overwinning op rij in de nieuwe tenues te boeken.

