Het nieuwe seizoen begint helemaal niet lekker voor Manchester United. De club, die afgelopen seizoen slechts als vijftiende eindigde, speelde zondag met 1-1 gelijk tegen Fulham. De ploeg van Ruben Amorim verloor vorige week van Arsenal (0-1).

United begon sterk tegen Fulham. Matheus Cunha schoot al in de derde minuut op de paal, waarna Fulham-keeper Bernd Leno even later een inzet van de Braziliaan stopte. De thuisploeg was eveneens een paar keer gevaarlijk, maar wist doelman Altay Bayindir van United niet te passeren.

Na een overtreding op Mason Mount kreeg United in de 38e minuut een strafschop. Bruno Fernandes schoot de penalty echter hoog over. De bezoekers kwamen na een klein uur alsnog op voorsprong. Leny Yoro kopte een corner via Rodrigo Muniz binnen, 0-1. Emile Smith Rowe hielp Fulham daarna weer langszij door van dichtbij te scoren, 1-1.

Nederlandse inbreng

Matthijs de Ligt stond in de basis bij United, Joshua Zirkzee bleef op de bank. Noussair Mazraoui ontbrak met een dijbeenblessure. Kenny Tete speelde de hele wedstrijd voor Fulham. Die club speelde de eerste wedstrijd van de competitie ook met 1-1 gelijk, tegen Brighton & Hove Albion.

Zirkzee zag deze zomer liefst drie concurrenten naar de club komen. Bryan Mbuemo en Matheus Cunha kwamen al vroeg over van andere clubs uit de Premier League, terwijl Benjamin Sesko onlangs nog de stap maakte van RB Leipzig.

