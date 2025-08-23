Premier League-liefhebbers in Nederland keken verlekkerd toe toen ze het speelschema zagen van de Engelse voetbalcompetitie. Nadat het in de eerste speelronde al tijd was voor Manchester United - Arsenal, staat deze zaterdag de clash tussen Manchester City en Tottenham Hotspur op het programma. Normaal kun je dan terecht bij Viaplay, maar abonnees die zich op het duel hadden verheugd kwamen bedrogen uit.

De streamingsdienst heeft sinds 2022 de uitzendrechten van de Engelse topcompetitie. Dat betekent dus dat alle duels daar te zien zijn. Veel mensen namen dus een abonnement op Viaplay om Premier League-voetbal te kijken. Uiteraard zijn er ook veel liefhebbers van darts en Formule 1 naar de zender werden gelokt.

Viaplay zendt minder duels uit

De afgelopen seizoenen waren alle 380 Premier League-wedstrijden te zien op Viaplay, maar sinds dit seizoen is er wat veranderd. Een deel van de wedstrijden is niet meer te zien op Viaplay, maar op Prime Video van Amazon. Zij hebben de rechten in handen van alle duels die op zaterdag 13.30 uur worden gespeeld in de Engelse competitie in handen. Elke weer is dat er eentje, dus daardoor zijn er minder wedstrijden bij Viaplay te zien.

Tijdens de eerste speelronde was daarom Aston Villa tegen Newcastle United (0-0) te zien op Prime Video, en niet op Viaplay. De echte verbazing ontstond echter deze zaterdag, toen velen zaterdag inschakelden om naar de topper tussen Manchester City en Tottenham Hotspur te kijken. Lang niet iedereen had meegekregen dat Viaplay niet alle rechten meer heeft en ze met hun abonnement van Viaplay het topduel niet kunnen zien.

Fans die helemaal niets van de Premier League willen missen hebben dus niet meer genoeg aan een Viaplay-abonnement. Voor de duels om 13.30 uur moet er dus nog een Prime lidmaatschap worden aangeschaft. Het komt geregeld voor dat topteams op dat tijdstip voetballen. De altijd iconische derby tussen Liverpool (van Arne Slot) en Everton wordt volgende maand ook uitgezonden op Prime Video, niet op Viaplay.

Fans komen er dus deze zaterdag achter dat ze op Viaplay niet alles meer kunnen zien. Vanzelfsprekend zijn de reacties niet mals. Enkele boze abonnees op X claimen hun lidmaatschap al te hebben opgezegd bij de streamingsdienst. De laatste post van Viaplay wordt ook bedolven onder de teleurgestelde reacties.

