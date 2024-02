Manchester United wint knap bij Aston Villa en komt dichter bij vijfde plek Premier League

Manchester United heeft op knappe wijze Aston Villa verslagen in de Premier League. De ploeg van Erik ten Hag stond acht punten achter op de club uit Birmingham, maar heeft het gat weten te verkleinen tot vijf punten dankzij een 2-1-uitzege.

De openingsgoal werd in de 17e minuut gescoord door Rasmus Højlund vanuit een corner. Manchester United bleef lang op voorsprong staan, maar het lukte niet om deze tot het eind te behouden. De wedstrijd werd pas in de laatste tien minuten beslist.

Aston Villa had bij winst of gelijkspel de vierde plek in de Premier League kunnen bemachtigen, en zo dichtbij een ticket voor de Champions League kunnen komen. Ondanks vele kansen lukte het Villa niet een punt over te houden aan de wedstrijd.

Rasmus Højlund viert de eerste goal van Manchester United ©Getty Images

Veel kansen voor Aston Villa

Oud-Ajacied André Onana speelde een goede wedstrijd. Vlak na rust maakte de keeper een belangrijke redding toen Villa-spits Ollie Watkins van dichtbij op doel schoot. Ook in de rest van de tweede helft kreeg Aston Villa veel kansen. In de 67e minuut lukte het Douglas Luiz om Onana te passeren en de gelijkmaker te scoren.

Het leek er lang op dat de wedstrijd nog de kant van Aston Villa op zou vallen. Maar 10 minuten voor het einde scoorde Scott McTominay met een kopbal de tweede treffer voor United.