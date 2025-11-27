Joseph Oosting wordt de nieuwe hoofdtrainer van Antwerp FC. De 53-jarige trainer werd eerder dit jaar nog ontslagen bij FC Twente en wordt in België binnengehaald door technisch directeur Marc Overmars.

Na dagen lang onderhandelen is de overstap van Oosting naar Antwerp donderdag eindelijk officiëel, zo meldt Voetbal International. De Emmenaar is de opvolger van de ontslagen Stef Wils.

Uit vorm

Antwerp is bezig met een matig seizoen. Vorig jaar boekte de ploeg nog een spraakmakende zege op FC Barcelona in de Champions League en werden ze in 2023 nog landskampioen onder leiding van Mark van Bommel. Inmiddels staat de formatie op de veertiende plaats in de Belgische Pro League. Reden genoeg voor Overmars om vers bloed voor de spelersgroep te zetten.

Pikante details Overmars

Overmars stond vorige week zelf nog in de schijnwerpers toen er een nieuw boek uit kwam over de gang van zaken bij Ajax. Daar kwamen pikante details boven tafel betreft zijn dickpic-affaire. Zo bleek dit geen incident en was dit onderdeel van de normale gang van zaken bij de Amsterdammers. "Wat betreft de man-vrouwverhouding lijkt het alsof je bij Ajax terug bent in de tijd'', zo werd er geciteerd.

Nieuwe uitdaging Oosting

In zijn zoektocht naar een nieuwe trainer is Overmars dus uitgekomen op een landgenoot. Oosting zal de leiding hebben over Antwerp tot het einde van het seizoen. Bij de Belgische club treft hij een aantal landgenoten. Vincent Janssen, Glenn Bijl, Gyrano Kerk en Isaac Babadi spelen allemaal bij de The Great Old.

Oosting begon het seizoen nog als trainer van FC Twente. Hij was oefenmeester van de Tukkers vanaf juli 2023. Hij behaalde successen zoals de derde plek in de Eredivisie in zijn debuutseizoen. Door het mislopen van Europees voetbal en een matige seizoensstart, moest Oosting als eerste Eredivisie-trainer dit seizoen het veld ruimen. Hij werd vervangen door John van den Brom. Voor Twente kwam Oosting over van RKC, de eerste club waar hij hoofdtrainer was.

