Bij Ajax wordt gezocht naar een nieuwe technisch directeur, nu de huidige 'td' Alex Kroes heeft aangekondigd op te stappen. Voormalig technisch directeur Marc Overmars zou in beeld zijn voor een terugkeer. De ex-vleugelspeler heeft gereageerd op de situatie.

De 52-jarige Overmars, nu technisch directeur bij Antwerp, laat weten dat hij niet aan de slag gaat bij Ajax. Hij blijft dus bij de Belgische club.

'Zwak voor Ajax'

Tegen De Telegraaf zegt Overmars: "Ik heb een zwak voor Ajax en Amsterdam, maar het is voor mij een gepasseerd station. Dat is zo, omdat ik heel veel plezier heb in mijn werk bij Antwerp en ik daar nog anderhalf jaar onder contract sta. Die verbintenis wil ik uitdienen. Ons streven was de club financieel gezond maken. Het stadion is klaar en nu moet er weer sportief worden gebouwd."

Begin 2022 vertrok Overmars bij de Amsterdamse club nadat hij zich bezondigde aan grensoverschrijdend gedrag. Er volgde daarop ook een schorsing door de bond FIFA en Overmars kampte met hartklachten.

'Mensen op belangrijke posities'

Overmars zegt dat hij al eerder is benaderd voor een terugkeer in Amsterdam. "Dat is al een keer gebeurd, nu weer en door meerdere mensen. Door wie? Ja, dat zijn mensen op belangrijke posities, maar ik ga niet zeggen door wie, want dan wordt het intern weer een politiek spelletje. Voor mij is het klaar", vertelt hij.

Pijn

Vanuit Antwerpen ziet Overmars ook dat Ajax in een crisis verkeerd. Trainer John Heitinga is weggestuurd, Kroes stapt dus binnenkort op, in de Champions League is Ajax het lachertje met nul punten en een pijnlijk doelsaldo. "De huidige situatie bij de club doet me heel veel pijn. Ik heb het er moeilijk mee als ik het erover heb", zegt hij.

Overmars stipt aan dat hij bijna tien jaar als technisch directeur bij Ajax heeft gewerkt. Vooral zijn samenwerking met trainer Erik ten Hag was succesvol, met als hoogtepunt het bereiken van de halve finale van de Champions League in 2019. De foto bij dit artikel komt uit die periode.

Record

"Het klopt dat ik niet had kunnen bedenken dat het deze kant op zou gaan", zegt hij. "Ik lees tegenwoordig heel weinig, maar ik kreeg mee dat er na Erik ten Hag acht trainers zijn geweest. Tja, dat is een Nederlands record, denk ik."

