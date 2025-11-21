Het is in Amsterdam de zoveelste klap in een al onrustige tijd. Vrijdag verscheen het boek Het Ajax-DNA, geschreven door journalisten van het Parool. In het boek staan passages waarin te lezen is dat het grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars eerder tot de clubcultuur van Ajax behoort, dan dat het een incident was.

Overmars, de voormalig technisch directeur van Ajax, werd in 2022 de laan uitgestuurd na een pikante affaire met betrekking tot het versturen van een dickpic via de app. Als gevolg hiervan startte consultancybureau Berenschot een onderzoek naar de zaak. In het nieuwe boek Het Ajax-DNA worden details over dat onderzoek boven tafel gebracht.

'Niet wederzijds'

Zo beweerde Overmars dat het seksueel getinte appverkeer met een vrouwelijke collega wederzijds was. Het boek maakt korte mette met deze bewering. De geadresseerde stuurde geen seksueel getinte berichtjes terug. Overmars nam steeds het initiatief, zij beperkte zich tot neutrale reacties, zo is te lezen. Een passage luidt als volgt: "Een enkele keer kon je in tekstberichten iets dubbelzinnigs lezen, maar een kritische blik op de hele appuitwisseling duidt op weerzin in plaats van instemming."

Het slachtoffer voelde zich hierdoor jarenlang 'gegijzeld'. Overmars kon bepalen of en onder welke condities ze bij Ajax kon blijven. Om die reden voelde de medewerkster zich gedwongen te reageren op zijn appjes, zo stelt het boek.

Felle aantijgingen

Het Ajax-DNA schrijft ook over de bevindingen uit het rapport dat na de zaak van Overmars werd opgesteld. Zo beschreef het rapport hoe de club, mede door de grote informele rol voor mensen met vermeend Ajax-dna, ingewikkelde machtsverhoudingen kent. Dit is een risicofactor voor de sociale veiligheid binnen de club. "Klachten hierover worden vaak weggewuifd of vergoelijkt, met name als de veroorzaker een belangrijke positie heeft", aldus het rapport.

Ook maakte het rapport, daterend uit 2023, zich ongerust over de situatie van vrouwen binnen Ajax. Zo zou er spraken zijn van discriminatie binnen de club. "Wat betreft de man-vrouwverhouding lijkt het alsof je bij Ajax terug bent in de tijd'', zo stelt Berenschot.

Terugkeer ver weg

Na zijn vertrek bij Ajax is Overmars inmiddels al ruim drie jaar werkzaam als technisch directeur bij Royal Antwerp. Hij werd na het schandaal voor één jaar geschorst door het Nederlands sporttribunaal. Ondanks de affaire was Overmars succesvol in Amsterdam. Er waren dan ook geluiden van een mogelijke terugkeer, maar die suggestie wees de oud-voetballer zelf al naar het rijk der fabelen.