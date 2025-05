Marco van Basten en Rafael van der Vaart delen vernietigende mening bij Champions League-finale: 'Ik vind het idioot'

Voordat de finale van de Champions League begon, was er in de Allianz Arena een optreden van de rockband Linkin Park. Ex-topvoetballer Marco van Basten vond het helemaal niks.

De analist noemde het in de uitzending van Ziggo Sport "echt waardeloos".

Van Basten heeft er los van de muziek ook moeite mee dat er vlak voor een belangrijke voetbalfinale nog een show moet worden opgevoerd. "Die jongens zijn de belangrijkste wedstrijd van hun leven aan het voorbereiden. Los van de muzikanten, maar ik vind het echt belachelijk van de UEFA dat ze die spelers zo uit hun concentratie halen. Ik vind het ronduit idioot."

Rafael van der Vaart

De analist kreeg bijval van collega Rafael van der Vaart. Hij vond het zorgelijk dat voetballers na een warming-up een halfuur nietsdoen "voor deze act".

Al een aantal jaar worden grote artiesten gevraagd om op te treden tijdens een 'openingsceremonie' voorafgaand aan de Champions League-finale, zoals Camila Cabello in 2022 en Lenny Kravitz in 2024. Het fenomeen komt overgewaaid uit de Verenigde Staten waar dat al tientallen jaren gebruikelijk is bij bijvoorbeeld de Super Bowl-finale.

Linkin Park

De nieuwe zangeres van Linkin Park is Emily Armstrong, voorheen bekend als frontvrouw van de alternatieve rockband Dead Sara. Ze werd in september 2024 gepresenteerd als co-leadzangeres naast Mike Shinoda, tijdens een livestreamconcert waarin ook de nieuwe single "The Emptiness Machine" werd onthuld.

Dit markeerde de eerste publieke show van de band sinds het overlijden van Chester Bennington in 2017. De keuze voor een nieuwe zangeres kwam na een periode van zeven jaar waarin de band geen nieuwe muziek uitbracht. Hoewel de comeback overwegend positief werd ontvangen, uitten sommige familieleden van Chester Bennington hun ongenoegen. Zijn moeder, Susan Eubanks, voelde zich verraden omdat ze niet op de hoogte was gebracht van de plannen en vond het pijnlijk dat Armstrong de nummers van haar zoon zong.

Champions League

In de eindstrijd van de Champions League kwam Paris Saint-Germain, dat het toernooi nog nooit won, in de eerste helft op een 2-0-voorsprong. Bij Inter was Denzel Dumfries een basisklant.