Weergaloos PSG schrijft historie met winst Champions League, Denzel Dumfries beleeft nachtmerrie in München

Allez les bleus galmde het door de Allianz Arena in München. Paris Saint-Germain was heer en meester in de Champions League-finale en won met 5-0 van Inter. Nog nooit won een ploeg met zoveel doelpunten verschil in de finale. Denzel Dumfries en co hadden geen enkel moment ook maar een kans op de overwinning. De Parijzenaren pakken daarmee hun eerste CL-titel ooit in stijl.

Het was een begin zoals werd verwacht. Paris Saint-Germain in de aanval en Inter dat wat meer naar achter hangt. Een clash van stijlen: het voetbal tegen het anti-voetbal, zoals het van tevoren werd geëtaleerd. Maar écht een spannende finale zou het nooit worden. De uiteindelijke winnaar was veel beter dan Denzel Dumfries en co. Waar de Nederlander vorige keren nog belangrijk kon zijn voor zijn ploeg, kon ook hij ditmaal geen rol van betekenis spelen.

Dit is Denzel Dumfries: laatbloeier, bizarre ruzies met rivalen én Champions League-finale met Inter Denzel Dumfries is uitgegroeid tot een vaste waarde in de top van het internationale voetbal. De rechtsback van het Nederlands elftal en Internazionale heeft dankzij zijn onverzettelijke mentaliteit de harten van talloze voetbalfans weten te veroveren. De Inter-fans zullen Dumfries in ieder geval nooit vergeten, want dankzij zijn heldenrol bereikten zij de Champions League-finale.

Snelle goals Paris Saint-Germain

PSG nam de aanval nemen wel erg letterlijk. De aftrap werd namelijk direct diep op de helft van Inter over de zijlijn geschoten. Zodat er gelijk terreinwinst werd geboekt. Maar tot een kans kwam het niet. Ousmane Dembélé en Desiré Doué hadden het direct op de heupen. Ze testten Yann Sommer al een paar keer in de openingsminuten, maar toen kon de doelman nog vrij simpel redding brengen.

Maar na tien minuten was het kwaad al geschied voor Denzel Dumfries en co. Een prachtig opgezette aanval werd door Hakimi binnengetikt. Dumfries leek met zijn Inter al helemaal schier kansloos toen ook nog eens de 2-0 binnenviel. Een schot van Doué werd via Di Marco van richting veranderd en vloog langs de kansloze Sommer. Een helse klus stond Inter te wachten, want meer dan een kopbal van Thuram had Inter niet tegenover het geweld van PSG te bieden.

Drama bij Inter

Na rust sloeg de paniek toe bij Inter-trainer Simone Inzaghi. Hij wisselde al vroeg drie spelers en deed dat met nog een half uur te spelen nog tweemaal. Eén was verplicht: Bisseck, die er net in was gekomen, Zo was hij vliegensvlug door zijn wissels heen, in de hoop wat meer spirit te krijgen. Aan spirit op de bank geen gebrek; Inzaghi gedroeg zich weer eens op geheel, eigen bizarre wijze.

Rafael van der Vaart veegt de vloer aan met scorende speler in Champions League-finale: 'Toneelspeler' Rafael van der Vaart heeft in de rust van de Champions League-finale tussen PSG en Inter zijn stevige mening gegeven over verdediger Achraf Hakimi. Hij noemt de Marokkaanse topverdediger een 'toneelspeler'.

Historie

Maar het hielp niets; Doué, die niet te stoppen was deze avond, maakte zijn tweede en de derde voor PSG. Alle hoop bij Inter was verdwenen. Het talent van PSG liet hen alle hoeken van het veld zien en was van cruciaal belang bij het halen van deze eerste, en geheel verdiende, Champions League-titel.

Een kwartier voor tijd werd het wel erg genânt voor Inter: Khvicha Kvaratskhelia maakte ook nog eens de 4-0 voor PSG, waarna het stadion ontplofte van euforie. Inter was een speelbal deze avond. Waarna het ook nog 5-0 werd. De grootste zege ooit in een finale.

Onrust in München rond Champions League-finale: 'Het regent vuisten en stenen' Rondom de Champions League-finale tussen PSG en Inter was het onrustig in München. In de Duitse stad waren opstootjes uitgebroken tussen fans van beide teams. Dat leidde tot gevechten, ook werden stenen over en weer gegooid.

De ploeg uit Parijs heeft historie geschreven. Ze streden tot de laatste dag voor de knock-outronde van de Champions League, maar zijn toch de winnaar geworden. En dat voor het eerst in de historie. Een prachtverhaal voor de Parijzenaren. Dumfries ziet zo zijn eerste Champions League-prijs wederom in rook op gaan.

