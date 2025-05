Estavana Polman en Rafael van der Vaart in glitterpakjes gespot bij De Toppers

Estavana Polman en Rafael van der Vaart zijn in een feeststemming. Het bekende sportkoppel trok gouden glitterpakjes aan vertrok naar de Johan Cruijff ArenA. Daar traden De Toppers namelijk op.

Gerard Joling, Jan Smit, Jeroen van der Boom en René Froger treden op in het stadion waar Van der Vaart zijn eerste stappen nam in het profvoetbal. Vrijdagavond keert de ex-profvoetballer terug in 'zijn' stadion. Een stuk minder fit en gehuld in gouden feestkleding lijkt hij klaar voor een gezellige avond.

Polman deelt de foto's in haar Instagram Stories. De handbalster en de ex-voetballer zijn met een grote groep van familie en vrienden aanwezig. Polman noemt haar vriendengroep zelf ook 'toppers'.

i Estavana Polman en Rafael van der Vaart bij De Toppers. IG/estavana

Stiefzoon

Voor Polman en Van der Vaart is het deze week dubbelfeest. De zoon van de voetballer, Damián van der Vaart vierde zijn negentiende verjaardag. Stiefmoeder Polman plaatste trots een foto op Instagram van haar 'grote bink'. Zijn biologische moeder Sylvie Meis reageerde vervolgens op de post van Polman: 'Gefeliciteerd met je bonuszoon, lieverd.' Het bericht ontving honderden likes.

Polman en Van der Vaart hebben zelf ook een kind: de 7-jarige Jesslynn. Hun dochter lijkt de sportgenen van haar ouders te hebben overgenomen. Tijdens een hardloopwedstrijd rende Jesslynn laatst iedereen op een hoop, vertelde Polman bij De Oranjezomer.

"Qua snelheid zit het wel goed bij jullie in de familie, is er een kleine opvolger in de maak?", vroeg presentator Johnny de Mol aan Polman bij het tonen van de beelden. "Misschien wel de nieuwe Femke Bol hè", glundert Polman.

Padel

Afgelopen week verruilde Van der Vaart zijn glittershirt nog voor een padelshirt. De voetbalanalist was aanwezig bij een speciaal padeltoernooi vol met voetballegendes. Van namen als Michael Dingsdag en Wout Brama tot aan Wesley Sneijder en Marco van Basten.