Marco van Basten heeft verklaring voor 'trieste' eerste helft EK-finale: 'Daar hebben ze last van'

Eén Nederlander is blij dat niet Oranje, maar Engeland in de finale van het EK voetbal staat. En dat is niet zomaar een Nederlander. Oud-international Jimmy Floyd Hasselbaink zit zelfs in de staf van de Engelse ploeg en heeft er alles aan gedaan om The Three Lions klaar te stomen voor de finale tegen Spanje. Hoe komt hij bij Engeland terecht?