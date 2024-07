Supersub Oyarzabal bezorgt Spanje historische EK-titel na gevecht met Engeland

Spanje heeft zondagavond voor de vierde keer in de geschiedenis het EK gewonnen. De Spanjaarden waren in de finale dankzij een doelpunt van invaller Mikel Oyarzabal vlak voor tijd met 2-1 te sterk voor Engeland, dat net als drie jaar geleden met lege handen achterbleef. Spanje is het eerste land dat vier keer Europees kampioen is geworden.

Beide landen konden in de finale iets bijzonders doen. Spanje deelde voor de finale namelijk het record van meeste eindzeges op het EK ooit: net als Duitsland was het drie keer de beste van Europa. Engeland kon daarentegen voor de eerste keer Europees kampioen worden.

Dat er veel op het spel stond, was goed te merken, want de finale begon erg nerveus. Spanje had in de beginfase veel de bal, maar deed daar bijzonder weinig mee. Engeland werd daarna wel ietsje sterker, maar ook dat leverde geen kansen op. De wedstrijd kabbelde daarmee naar de rust en die werd dan ook zonder doelpunten bereikt.

Wedstrijd komt na rust tot leven

Spanje maakte het hele toernooi al indruk met aanvallend spel en het leek zich dat na rust ineens weer te herinneren. Het leverde razendsnel een doelpunt op dankzij de jonge vleugelaanvaller. Lamine Yamal vond na een uitbraak Nico Williams en die schoot de bal onberispelijk achter doelman Jordan Pickford.

Verjaardagsgoal Spanje in EK-finale: jarige jobjes Lamine Yamal en Nico Williams vieren extra feest Wat een weekend voor Lamine Yamal en Nico Williams. De Spaanse jonkies waren de afgelopen dagen jarig, vierden hun verjaardag en stonden zondag in de finale van het EK voetbal. En ze zorgden meteen voor extra feest.

De Engelsen moesten voor de vierde keer deze knock-outfase terugknokken van een achterstand en dat leek een hele zware taak te worden, want Spanje was los. Toch wist Engeland zich weer in de wedstrijd te vechten en het was via Jude Bellingham heel dicht bij de 1-1, maar scoorden even later alsnog toen invaller Cole Palmer de bal op aangeven van diezelfde Bellingham haarfijn achter de Spaanse doelman Unai Simon schoof.

'Gouden pik' Engelse bondscoach: Gareth Southgate snoert critici de mond met zes beslissende wissels dit EK De Engelse bondscoach Gareth Southgate weet precies hoe hij moet wisselen, dat bleek zondag maar weer tijdens de EK-finale. Toen Engeland 1-0 achterstond tegen Spanje, bracht Southgate een frisse wind en die maakte de gelijkmaker.

Invaller Oyarzabal de Spaanse held

De wedstrijd stevende af op een verlenging, maar daar stak een andere invaller een stokje voor. Mikel Oyarzabal ontsnapte aan de aandacht van de Engelse verdediging en kon een voorzet van Marc Cucurella, die tot dat moment constant werd uitgefloten, in het doel tikken. Daarmee zorgde hij voor enorme vreugde bij de Spanjaarden, die nog wel in spanning moesten afwachten of de spits geen buitenspel stond. De VAR zag echter dat het niet zo was en dus moesten ze nog een paar minuten volhouden in Berlijn.

Uitgerekend uitgefloten Marc Cucurella bezorgt Spanje cruciale goal in EK-finale tegen Engeland Marc Cucurella heeft zich van zijn allerbeste getoond door in de slotfase van de EK-finale Spanje op een 2-1 voorsprong te zetten. De Spaanse verdediger werd twee duels op rij door een deel van het publiek uitgefloten.

Engeland had nog maar weinig tijd, maar wist nog bijna een verlenging af te dwingen. Na een enorme scrimmage in de Spaanse zestien moest Dani Olmo een kopbal van Marc Guéhi van de lijn halen. Heel Spanje sloeg daarbij een zucht van verlichting en kon daarna opgelucht de vierde Europese titel gaan vieren. Engeland verloor voor de tweede keer op rij de finale en moet nog altijd wachten op de eerste EK-titel.

