Mark Flekken en Remko Pasveer opvallend hoog in lijst beste keepers ter wereld, André Onana ontbreekt

Mark Flekken staat opvallend hoog in de top honderd van beste keepers ter wereld. Volgens CIES is hij - op basis van statistieken - de vijfde keeper van 2024. Ook de 41-jarige Remko Pasveer staat verrassend hoog.

Namelijk op plek veertien. Hij is tevens de oudste keeper in het lijstje van CIES. Het statistiekenbureau heeft een index bedacht die tot 100 gaat. Nummer één op de lijst, Gianluigi Donnarumma, komt uit op een score van 95.5 Een uitzonderlijk hoog aantal, want nummer twee Yann Sommer heeft alweer een paar punten minder: 91.7.

Flekken staat op de vijfde plek met een score van 85,9 en is daarmee ook de beste keeper in de Premier League. De goalie van Brentford staat nét een treetje hoger dan Robert Sanchez, zijn concurrent van Chelsea. Als we naar de veertiende plek gaan, komen we daar Pasveer tegen. De ervaren doelman van Ajax heeft een totaal van 81,6.

Nog twee Nederlanders

Een andere opvallende naam in de top honderd is die van Kayne van Oevelen, de 21-jarige keeper van FC Volendam. Die club staat momenteel bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie en lijkt te gaan promoveren naar de Eredivisie. Mooi voor Van Oevelen is dat hij boven Alisson Becker, de doelman van Liverpool, staat. Robin Roefs - doelman van NEC en Jong Oranje - is de vierde en laatste Nederlander in het gezelschap.

Geen André Onana

De veelbesproken André Onana ontbreekt in het lijstje. De goalie van Manchester United, die in het verleden ook bij Ajax onder contract stond, deed woensdag een pikante uitspraak. Onana zei dat zijn club beter was dan Olympique Lyon. Dat schoot bij Nemanja Matic - nota bene oud-speler van Manchester United - in het verkeerde keelgat.

De 36-jarige middenvelder van Lyon zei dat Onana misschien niet zo'n grote mond moest hebben als 'een van de slechtste keepers van Manchester United'. De Kameroener sloeg terug door te zeggen dat hij tenminste wél prijzen had gepakt met The Mancunians en Matic niet.