Mark van Bommel neemt besluit over toekomst: 'Wilden elkaar niet langer voor de gek houden'

Mark van Bommel heeft een beslissing gemaakt over zijn toekomst. De oud-middenvelder was de afgelopen jaren trainer in binnen- en buitenland, maar sloeg onlangs een aanbod van een Nederlandse club af.

De voorbije weken gingen er geluiden op dat Van Bommel aan de slag zou gaan bij NEC. Hij voerde enkele gesprekken met de steenrijke geldschieter Marcel Boekhoorn, maar besloot om niet op de interesse in te gaan.

Gezamenlijk besluit

Dat was een gezamenlijk besluit, zo legt Van Bommel uit in gesprek met Ziggo Sport. "Hij (Boekhoorn) wilde zo snel mogelijk een trainer aanstellen om te bouwen richting het nieuwe seizoen en dat was voor mij geen optie."

De Limburger wordt dus niet de nieuwe trainer van de Nijmegenaren, waar Rogier Meijer na dit seizoen vertrekt. Van Bommel was eerder trainer van PSV en Royal Antwerp. Met de Belgen won hij in 2022/23 de landstitel op de slotdag. Maar een vervolg bij NEC ziet hij niet zitten. "Uiteindelijk hebben we gebeld en hebben we elkaar ook niet langer voor de gek gehouden: we doen het niet."

Moeizaam jaar NEC

NEC is bezig aan een moeizaam jaar. De club staat twaalfde op de ranglijst en gleed de voorbije maanden steeds verder weg op de ranglijst. Eind december werd de spelersbus opgewacht door boze supporters na een pijnlijke nederlaag bij Willem II (4-1).

Van Bommel bij PSV - Ajax

Van Bommel woonde zondag nog het topduel tussen PSV en Ajax. Hij hoopte in Eindhoven dat zijn voormalig werkgever zou winnen en voorspelde in gesprek met Sportnieuws.nl ook vol overtuiging een zege voor de Brabanders. De voormalig middenvelder kwam net als het thuispubliek bedrogen uit, want de Amsterdammers wonnen overtuigend (0-2) en kunnen met negen punten voorsprong de landstitel bijna niet meer ontgaan.

