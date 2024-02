Mark van Bommel vergeet zijn microfoon na ruzietje rond Owen Wijndal

Mark van Bommel speelde donderdagavond met Royal Antwerp teleurstellend gelijk tegen Oostende in de beker. De frustraties liepen af en toe hoog op, zo ook bij Owen Wijndal en zijn trainer. Van Bommel vergat zelfs nog even dat zijn microfoontje aanstond.

Wijndal maakte aan de linkerkant wat ruzie met zijn tegenstanders van Oostende. Over en weer was er wat geduw en getrek, maar niet heel veel ernstigs. Van Bommel vond het echter totaal geen goed idee. Vanuit de trainer was duidelijk te horen: 'Owen godverdomme!' Dit duidde er waarschijnlijk op dat Van Bommel het er niet mee eens was. Op 29 februari is de return van de halve finale in de Belgische Croky Cup.