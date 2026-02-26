Wout Weghorst is gehaat en geliefd tegelijkertijd. De markante spits van Ajax is voorlopig weer de nummer één in Amsterdam na de blessure van Kasper Dolberg. Hij maakt zijn doelpunten en werkt keihard, waardoor een deel van de Ajax-fans met hem wegloopt. Een ander deel is immer kritisch op het 'anti-Ajax-spel' wat hij speelt en de rest van Nederland ergert zich vooral aan de maniertjes van Weghorst. Een bekend zaakwaarnemer geeft de spits advies.

De 33-jarige Weghorst krijgt van Rob Jansen, de bekende Nederlandse zaakwaarnemer van onder meer John Heitinga, het advies om 'het land uit te gaan'. In de podcast KieftJansenEgmondGijp krijgt Jansen de vraag wat hij Weghorst zou adviseren om na dit seizoen te doen; blijven of vertrekken. Jansen is meteen duidelijk. "Weggaan, per direct, zo snel mogelijk."

'Lekker naar de Emiraten'

De vraag is nog wanneer Weghorst z'n seizoen eindigt: als Ajax klaar is in de Eredivisie of met het Nederlands elftal op het WK. "Met Oranje gaat hij nog wel mee denk ik en dan moet hij gewoon het land uit. Hij moet weg. Hij moet lekker naar de Emiraten of weet ik het wat. Hij moet daar nog een keer geld gaan verdienen en dan klaar. Stoppen met die onzin."

'Daarna wegwezen'

Volgens Jansen is zijn carrière klaar. "Bij Ajax, met het Nederlands elftal het WK meemaken en wie weet doet hij het daar nog hartstikke mooi ook. Daarna wegwezen, laat gaan, niet meer doen. Een mooi einde van z'n carrière. En dat is positief bedoeld." Sinds Dolberg terug was van een blessure, moest Weghorst het de afgelopen weken doen met invalbeurten van nog geen half uur per keer. Tussendoor was hij zelf ook nog geblesseerd om de winterstop heen.

Statistieken

Weghorst kwam dit seizoen tot nu toe in 19 duels in de Eredivisie in actie. Daarin gaf hij twee assists en maakte hij zes goals. Ook pakte hij vier gele kaarten, vaak vanwege zijn gedrag op het veld en het gesleur en gesjor aan zijn tegenstanders. Onder anderen met AZ-verdediger Wouter Goes had hij het dit seizoen tot tweemaal toe aan de stok.

